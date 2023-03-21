الجيش الأمريكي: روسيا تهديد كبير لواشنطن والصين ليست خصما

صرح رئيس أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تهديد كبير لواشنطن.

وقال مارك ميلي، إن "استراتيجيتنا لا تعتبر الصين خصما بقدر ما نراها تحديا متناميا".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أمس الإثنين، إن الدعوة لوقف إطلاق النار دون انسحاب القوات الروسية ستدعم وتقوي الجانب الروسي.

وأكد أنتوني بلينكن، أنه على العالم ألا ينخدع بخطة الرئيس الصيني للسلام في أوكرانيا.

ووصف بلينكن زيارة الرئيس الصيني لروسيا بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية يظهر أن بكين لا تؤمن بضرورة محاسبة الكرملين على الفظائع المرتكبة في أوكرانيا.