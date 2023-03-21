بيان صيني روسي بشأن إيجاد حلول للأزمات العالمية..تفاصيل

قال البيان الروسي الصيني، إنه يجب علي الولايات المتحدة وقف سباق التسلح الصاروخي العالمي. مضيفا، أن الشراكة الثنائية بين الجانبين ليست موجهة ضد طرف ثالث.

وأشارت روسيا والصين إلي أن الولايات المتحدة يجب أن تستجيب لشواغل كوريا الشمالية "القانونية والعقلانية".

وأكد البيان، أن هناك قلق متزايد من تحالف "أوكوس" الذي يضم أميركا وبريطانيا وأستراليا.

وأضاف البيان المشترك، أن بكين وموسكو اتفقا على تكثيف الدعم المتبادل لدول وسط آسيا.

كما عبرت موسكو وبكين عن ترحيبهما بالاتفاق بين السعودية وإيران.

وتعهدت روسيا والصين، بتكثيف التواصل مع القارة الإفريقية.

وقال بيان الروسي الصيني، إنه تم "الاتفاق على حقبة جديدة من العلاقات الروسية الصينية. كما أن العلاقات بين موسكو وبكين ذات أهمية كبيرة للنظام العالمي".

ووصفت روسيا والصين العلاقات الثنائية بأنها وصلت إلي أعلى مستوى في تاريخ البلدين.