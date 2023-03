مفاجأة.. بيومي فؤاد اعتذر عن مسلسل يسرا مرتين ووافق بعد مكالمة "سيفا"

3/22/2023 6:00:54 AM

الأربعاء 22/مارس/2023 - 06:00 ص 3/22/2023 6:00:54 AM

حل الفنان بيومي فؤاد ضيفا فى حلقة جديدة من حلقات برنامج the Insider للحديث عن أحدث مشاركته الدرامية خلال موسم رمضان 2023.



وتحدث بيومي خلال الحلقة عن مشاركته فى مسلسل يسرا 1000 حمدالله على السلامة، وقال بيومي أن المسلسل عرض عليه فى بداية التصوير لتجسيد دور كبير بالعمل إلا أنني أعتذرت عنه لإنشغالى بتصوير الكبير وأعمال أخري، وبعدها عرضت عليا الشركة المنتجة دور أصغر ليتوافق مع مواعيدي إلا أنني أعتذرت أيضا.



وتابع بيومي وفى المرة الثالثة تلقيت اتصالا من يسرا أو سيفا كما أحب أن أسميها وطالبت منى المشاركة بالشخصية التى سوف تشاهدونها فى العمل بعد ساعات قليلة من الآن ووافقت على الفور نظرا لكوني من محبين يسرا فلم أستطع الاعتذار فى هذه الحالة.





بيومي فؤاد ضيف شرف فى 3 أعمال

ويشارك الفنان بيومى فؤاد، كضيف شرف فى مسلسل "جعفر العمدة " بطولة محمد رمضان، والذي تم الانتهاء من تصويره مطلع الأسبوع الجاري، ومقرر عرضه حصرياً على قناة dmc ومنصة watch it فى شهر رمضان المقبل، ويجسد بيومى خلال الأحداث دور والد عايدة (زينة) والذى يدخل السجن بسبب ديون كبيرة وتحاول ابنته مساعدته في الخروج من السجن.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراجل محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

وإلى جانب جعفر العمدة يظهر بيومى فؤاد كضيف شرف فى مسلسلين آخرين هما "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، والمأخوذ من رواية الأديب يوسف ادريس وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر عن الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، و"1000 حمد الله ع السلامة" مع يسرا.

بيومي فؤاد يشارك فى الكبير الجزء السابع

وفى سياق آخر يواصل بيومى فؤاد تصوير دوره في مسلسل "الكبير أوى 7" مع أحمد مكى وإخراج أحمد الجندى، والمقرر عرضه حصرياً على قناة ON ومنصة Watch it في شهر رمضان المقبل، وكذلك مسلسل "جت سليمة" المكون من 15 حلقة، مع دنيا سمير غانم وإخراج إسلام خيرى ومقرر عرضه على قناة CBC ومنصة watch it.