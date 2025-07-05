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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في اليوم الأول لتقديم أوراق الترشح للشيوخ.. صراع الأحزاب يبدأ على المقاعد الفردية

تقديم أوراق الترشح
تقديم أوراق الترشح
عبد الرحمن سرحان

انتهى اليوم الأول من تقديم أوراق الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وسط غياب إقبال كبير من الأحزاب والمستقلين على الدفع بمرشحيها لخوض الانخابات بنظام الفردي، مقابل تأخر الأحزاب وخاصة “القائمة الوطنية من أجل مصر” عن تقديم قائمتها لخوض الانتخابات بنظام القائمة.

في التقرير التالي، يستعرض “صدى البلد” السباق الحزبي التي استهلته أولى خطوات العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025 بتقديم أوراق الترشح، حيث سارعت الأحزاب للدفع بأبرز كوادرها في المحافظات.

حزب مستقبل وطن ينافس بقوة

دفع حزب مستقبل وطن بالعديد من المرشحين في المحافظات، دون أن يدفع للخوض على كامل المقاعد المخصصة لكل محافظة.

في القليوبية مثلًا، دفع الحزب بثلاثة مرشحين، هم سيد حجازي وهشام الحسيني وعماد بركات، فيما دفع بثلاث آخرين في الغربية وهم: محمد عريبي، أحمد الباز ومجدي البري. وفي الشرقية 
دفع باللواء خالد سعيد ومحمد مصطفي لطفي ومحمد سليم. وفي الفيوم دفع بمرشحين هما: عمرو أبو السعود،  حاتم المليجي.

وفي محافظة الدقهلية دفع بـ جمال عبد الظاهر وطارق عبد الهادي رمز السلم ومحمد عبد المعطي. وفي بني سويف دفع بـ أحمد محسن مبارك ومحمد عبد الفضيل. وفي أسوان دفع بأحمد سعد درويش. وفي الإسكندرية دفع بـ مصطفى أبو زهرة ، وعمر خميس الغنيمي وعبدالله سعداوى ضيف الله.

الجبهة الوطنية يدفع بـ 10 مرشحين

حزب الجبهة الوطنية تقدم بـ 10 مرشحين للحزب على المقاعد الفردية في اليوم الأول للترشح.

وجاء مرشحو الجبهة الوطنية للفردي كالتالي:

القليوبية - فتحي دسوقي

الدقهلية - إياد محمود

المنوفية - محمد ابراهيم موسى

الغربية - محمد إبراهيم شعيب

الجيزة - محمود علي مرجان

الفيوم - عصام الرتمي

بني سويف -  هشام محمد مجدي

أسيوط - عمرو إبراهيم أبو العينين

الإسكندرية - ايهاب زكريا عطا الله

البحيرة - محمد يوسف عبد الواحد

حزب حماة الوطن يدفع بمرشحيه

ودفع حزب حماة الوطن بمرشحيه في المحافظات، ونرصد من بينهم: في القليوبية، محمد أبو زيد وفي الغربية سمير صبحي، وفي الدقهلية أحمد الهواري رمز التاج وخالد بسيوني رمز الماسة، وفي شمال سيناء سامي العزازي.

حزب العدل يدفع بـ 7 مرشحين

أما حزب العدل فقط دفع بـ 7 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وهم:

أسوان: أحمد ياسين

أسيوط: محمد سيد سليمان

البحر الأحمر: أحمد القاضي

الوادي الجديد: محمود يوسف غالي

البحيرة: محمد سعيد المصري

الجيزة: السيد عبد النبي حافظ 

السويس: شرف الدين محمد

حزب النوب يدفع بـ 8 مرشحين

وفي اليوم الأول أيضا، دفع حزب النور بـ 8 مرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وهم:

سوهاج - بلال بطيخ

مطروح - صابر رفاد

القليوبية - محمد العليمي

قنا - "سيد الوكيل

أسوان - متولي العريبي

بني سويف - أحمد يحيى

الغربية -  أحمد زكي القطان

المنوفية - صلاح عبد المقصود

المؤتمر يدفع ب 4 مرشحين 

أما حزب المؤتمر فقد دفع بـ 4 مرشحين علي المقاعد الفردية بالقاهرة في انتخابات مجلس الشيوخ وجاءت الأسماء كما أعلنها الحزب كالتالي:

الدكتور  أحمد انورـ رئيس لجنة حقوق الإنسان بأمانة القاهرة


اللواء أحمد فتحي جوهر ـ رئيس لجنة الأمن القومي بأمانة القاهرة

الدكتور محمد الشوربجي ـ رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة القاهرة

الدكتورة غادة عباس ـ رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بأمانة القاهرة

ومن المقرر أن تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي أوراق الترشح حتى يوم 10 يوليو الجاري.

انتخابات مجلس الشيوخ الشيوخ “القائمة الوطنية من أجل مصر “القائمة الوطنية

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