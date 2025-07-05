قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول البريكس
دعاء يوم عاشوراء .. 5 كلمات رددها قبل المغرب تدخلك الجنة وتقي من نار جهنم
كسور وسحجات.. تفاصيل حالة مصابي الدائري الإقليمي بالمنوفية
محترف في صفوف نادي أوكراني... الأهلي يحدد بديل أشرف داري
خالد طلعت: القيمة التسويقية للأهلي 4 أضعاف الزمالك والأبيض يتساوى مع المصري
تفاصيل معسكر الأهلي في تونس وسر نقله من إسبانيا
إصابه 5 أشخاص بإصابات متفرقة بحادث تصادم في الدقهلية
دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحوائج .. ردد 210 أدعية تجمع لك خيري الدنيا والآخرة
خلي بالك| مصير الشقق المؤجرة حال تركها مغلقة في القانون الجديد
رئيس جامعة المنوفية يكلف فريقا طبيا لمتابعة حالة مصابي حادث الإقليمي
حزب النور يرشح "صابر رفاد" لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة مطروح
الأهلي يتلقى عرضاً رسمياً لشراء أشرف داري من أحد الفرق السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصير القائمة الواحدة حال لم تتقدم غيرها لخوض معترك الشيوخ؟

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
عبد الرحمن سرحان

انتهى اليوم، تقديم أوراق الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بنظامي القائمة والفردي. حيث تقدم عدد من المرشحين المحتملين بأوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فيما لم تتقدم أي من قائمة لخوض الانتخابات في اليوم الأول.

ومن المنتظر أن تتقدم القائمة الوطنية من أجل مصر بأوراق ترشحها على الدوائر الأربعة التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ بعدما أعلنت الأحزاب المشاركة وعددهم 13 حزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن التحالف فيما بينهم.

ويتساءل البعض عن مصير الانتخابات حال لم تتقدم إلا قائمة واحدة “القائمة الوطنية من أجل مصر” لخوض الانتخابات.

المرشح الوحيد

ونصت المادة 25 من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

القائمة الوحيدة

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 القائمة الوطنية من أجل مصر الانتخابات الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

أمير صلاح الدين

أخبره الأطباء بأنه سيموت.. أمير صلاح الدين يفجر مفاجأة حول مرضه

ترشيحاتنا

وزير المالية

وزير المالية: منصة بريكس فرصة لربط خطط التنمية بمبادرات التعاون

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-7-2025

كامل الوزير خلال الجولة

كامل الوزير: نعمل على رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي إلى ٢٠٪ سنويًا

بالصور

تراجع معدلات الولادة الطبيعية .. طبيب يكشف التفاصيل بالأرقام

الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية

محمد أنور وكريم عفيفي ينضمان لأسرة فيلم "الست لما" بطولة يسرا

كواليس فيلم الست لما
كواليس فيلم الست لما
كواليس فيلم الست لما

بسبب سيارتهما الجديدة.. خسارة هوندا وسوني أكثر من 360 مليون دولار

سيارة سوني
سيارة سوني
سيارة سوني

ثقافة الشرقية تبدأ أولى فعاليات برنامج "مصر تتحدث عن نفسها بالتراث الشرقاوى"

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد