مصير القائمة الواحدة حال لم تتقدم غيرها لخوض معترك الشيوخ؟

انتهى اليوم، تقديم أوراق الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بنظامي القائمة والفردي. حيث تقدم عدد من المرشحين المحتملين بأوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فيما لم تتقدم أي من قائمة لخوض الانتخابات في اليوم الأول.

ومن المنتظر أن تتقدم القائمة الوطنية من أجل مصر بأوراق ترشحها على الدوائر الأربعة التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ بعدما أعلنت الأحزاب المشاركة وعددهم 13 حزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن التحالف فيما بينهم.

ويتساءل البعض عن مصير الانتخابات حال لم تتقدم إلا قائمة واحدة “القائمة الوطنية من أجل مصر” لخوض الانتخابات.

المرشح الوحيد

ونصت المادة 25 من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

القائمة الوحيدة

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.