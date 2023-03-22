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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة ربيع يلتقي رئيس المنطقة الاقتصادية لبحث سبل التعاون المشترك

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

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شهد اللقاء مناقشة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك في إطار التكامل بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس يمنح المنطقة الاقتصادية فرصا واعدة لتصبح منصة تنموية مستقبلية تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من حجم البضائع الضخم المار عبر قناة السويس من خلال بنية متكاملة تضم ٦ موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية قائمة على الصناعات التكميلية وخدمات القيمة المضافة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بما يصب نحو تحقيق المصلحة العامة ودعم الجهود التنموية، موجها بتوفير كافة سبل الدعم وتسهيل الإجراءات وتعزيز التنسيق على كافة الأصعدة بما يسهم نحو تسريع وتيرة التنمية في منطقة القناة.

من جانبه، أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هيئة قناة السويس تعد شريكا رئيسيا في دعم الخطط والمشروعات والخطوات التي تتبناها المنطقة الاقتصادية، لافتا في هذا الصدد إلى دور هيئة قناة السويس في الإشراف على مشروع تكريك ميناء العريش، والمساهمة في رفع التصنيف العالمي لميناء شرق بورسعيد عبر تقديم خدمات التراكي بالميناء.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تشغيل خدمات تموين السفن خلال شهر إبريل سيحقق نقلة نوعية في الخدمات اللوجيستية المقدمة من خلال المنطقة الاقتصادية وهو ما سينعكس بصورة كبيرة على دعم السياسات التسويقية لقناة السويس بصورة عامة.


                    

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