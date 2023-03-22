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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. جامعة حلوان الأهلية: انتهاء اليوم الدراسي الـ4 عصرا طوال شهر رمضان.. تكريم إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس لفوزها بجائزة مصر للتميز الحكومي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان الأهلية: انتهاء اليوم الدراسي الـ4 عصرا طوال شهر رمضان

كشفت جامعة حلوان الأهلية ” تغير مواعيد المحاضرات بالكليات ابتداء من الخميس اول ايام شهر رمضان المريم و طوال الشهر و انتظام عملية الحضور بالجامعة وامتحانات الميد تيرم . 
خبير: دعم الاتحادات الطلابية وتعزيزها من أولويات المؤسسات التعليمية

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الاتحادات الطلابية ودورها الفاعل في تخريج شباب قادر على ممارسة العمل السياسي والتنموي داخل البلاد.

"بالفن نقدر نغير".. تفاصيل عرض مسرحي بالجامعات للتوعية بأضرار التعاطي

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالجامعات المصرية عرضا مسرحيا تحت عنوان sale  لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات . 

تكريم إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس لفوزها بجائزة مصر للتميز الحكومى

كرم  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى عبدالعال الزاهري مدير إدارة تطوير التعليم ، وفريق العمل بالإدارة ،  بمناسبة الفوز بالمركز الثاني في الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي فى مجال " جائزة الابداع والابتكار المؤسسي" عن مبادرة تطوير ورقمنة منظومة التعليم بجامعة عين شمس .

 

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