عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: دعم الاتحادات الطلابية وتعزيزها من أولويات المؤسسات التعليمية

الاتحادات الطلابية
الاتحادات الطلابية

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الاتحادات الطلابية ودورها الفاعل في تخريج شباب قادر على ممارسة العمل السياسي والتنموي داخل البلاد.

واستعرض وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تعزيز الاتحادات الطلابية يلعب دوراً مهماً في تعزيز الوعي والمشاركة الفاعلة للطلاب في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، كما أنها تعزز الروح الجماعية والانتماء للمدرسة أو الجامعة والوطن، وتوفر فرصاً للتدريب والتطوير الشخصي والاجتماعي للطلاب، كما أنها تساعد في تعزيز الديمقراطية والحرية والتعبير عن الرأي واحترامه، لذا فإن دعم الاتحادات الطلابية وتعزيزها يجب أن يكون من أولويات الجامعات والمؤسسات التعليمية.

txt

خبير تربوي: تعزيز دور الاتحادات الطلابية يحقق التنمية الشاملة

txt

جامعة عين شمس تعلن جداول المحاضرات خلال شهر رمضان

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الاتحادات الطلابية تعد من العوامل الهامة التي تساعد في بناء الشخصية الطلابية وتعزيز القيم والمبادئ الاجتماعية والديمقراطية والحقوقية والوطنية لدى الطلاب، كما انها تساعد في تطوير مهارات الاتصال والقيادة والعمل الجماعي وتحفيز الطلاب على التفوق والابتكار والإبداع.

علاوة على ذلك، فإن الاتحادات الطلابية تمثل صوت الطلاب وتساعد في تعزيز المشاركة الطلابية في صنع القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية، ومن خلال مشاركة الطلاب الاتحادات الطلابية، يتم تنمية الوعي الاجتماعي لدى الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن أهمية دعم الاتحادات الطلابية، تتمثل في:

- الدفاع عن حقوق الطلاب ومصالحهم وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.

- تطوير مهارات القيادة والاتصال والتنظيم لدى الطلاب.

- تشجيع الطلاب على التفوق والابداع من خلال تشجيع القدوة الطلابية.

- التمسك بمبادى الاتحاد من خلال السلوك والعمل بالمبادى.

- التعبير عن فكر الطلاب من خلال الايمان بالديمقراطية.

- توفير خدمات وفعاليات للطلاب من أجل تحسين جودة حياتهم الاجتماعية والثقافية.

- العمل على تعزيز التفاعل بين الطلاب والمجتمع المحلي لتحقيق التنمية المشتركة.

- توجيه الطلاب في مسيرتهم العلمية والمهنية ودعمهم في تحقيق أهدافهم المستقبلية.

الاتحادات الطلابية أهمية الاتحادات الطلابية دعم اتحادات الطلبة الانشطة الطلابية المدارس الجامعات دعم الاتحادات الطلابية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على أنباء انتقاله للأهلي| تفاصيل

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليوشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

روائح رمضان.. مدرب أجنبي يشهر إسلامه في السعودية| فيديو

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

زوجها حاول التخلص من حياته بعد الجريمة..النيابةُ تكشف تفاصيل مقتل أم وابنتيْهِا بطنطا

عامر حسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة كهربا

موضوعات متعلقة

اليوم.. حقوق عين شمس تنظم محاضرة في أصول وأخلاقيات البحث العلمي القانوني

خبير تربوي: الأنشطة المدرسية جزء أساسي من العملية التعليمية

التعليم عبر أنشطة مدرسية.. وخبراء: المسابقات تخدم الفكرة.. وتعزز الانتماء الوطني وتكشف الموهوبين

خبير تعليم يكشف لـ«صدى البلد» الفوائد الأساسية للمسابقات المدرسية

ترشيحاتنا

سلع بأسعار مخفضة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2023 

سقوط مسيرة إسرائيلية في سوريا وجيش الاحتلال يجري تحقيقًا موسعًا

أسواق المال العربية تغلق على تباين| مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ينخفض 0.47%.. ارتفاع المؤشر العام في قطر

شعبة الذهب تكشف سعر عيار 21 بمصر اليوم | شاهد

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

«سكيبيتسكي» يفصح عن خسائر القوات الأوكرانية في حربها مع روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس؟

نصائح لتجنب الوقوع في مطب الخلافات الزوجية خلال رمضان

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم مصر ثلاث لنشات مرور بعيد من طراز سيكلون

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى المحافظات الحدودية

فيديو

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم مصر ثلاث لنشات مرور بعيد من طراز سيكلون

فرحكم في السماء..مفاجأة وراء تأجيل خطيبة طبيب الأسنان كيرلس للزفاف قبل وفاتهما

تحذير شديد من طقس أول أيام رمضان | تغطية خاصة

الفراخ بـ74 جنيها للكيلو.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ