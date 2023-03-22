خبير: دعم الاتحادات الطلابية وتعزيزها من أولويات المؤسسات التعليمية

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الاتحادات الطلابية ودورها الفاعل في تخريج شباب قادر على ممارسة العمل السياسي والتنموي داخل البلاد.

واستعرض وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تعزيز الاتحادات الطلابية يلعب دوراً مهماً في تعزيز الوعي والمشاركة الفاعلة للطلاب في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، كما أنها تعزز الروح الجماعية والانتماء للمدرسة أو الجامعة والوطن، وتوفر فرصاً للتدريب والتطوير الشخصي والاجتماعي للطلاب، كما أنها تساعد في تعزيز الديمقراطية والحرية والتعبير عن الرأي واحترامه، لذا فإن دعم الاتحادات الطلابية وتعزيزها يجب أن يكون من أولويات الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الاتحادات الطلابية تعد من العوامل الهامة التي تساعد في بناء الشخصية الطلابية وتعزيز القيم والمبادئ الاجتماعية والديمقراطية والحقوقية والوطنية لدى الطلاب، كما انها تساعد في تطوير مهارات الاتصال والقيادة والعمل الجماعي وتحفيز الطلاب على التفوق والابتكار والإبداع.

علاوة على ذلك، فإن الاتحادات الطلابية تمثل صوت الطلاب وتساعد في تعزيز المشاركة الطلابية في صنع القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية، ومن خلال مشاركة الطلاب الاتحادات الطلابية، يتم تنمية الوعي الاجتماعي لدى الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن أهمية دعم الاتحادات الطلابية، تتمثل في:

- الدفاع عن حقوق الطلاب ومصالحهم وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.

- تطوير مهارات القيادة والاتصال والتنظيم لدى الطلاب.

- تشجيع الطلاب على التفوق والابداع من خلال تشجيع القدوة الطلابية.

- التمسك بمبادى الاتحاد من خلال السلوك والعمل بالمبادى.

- التعبير عن فكر الطلاب من خلال الايمان بالديمقراطية.

- توفير خدمات وفعاليات للطلاب من أجل تحسين جودة حياتهم الاجتماعية والثقافية.

- العمل على تعزيز التفاعل بين الطلاب والمجتمع المحلي لتحقيق التنمية المشتركة.

- توجيه الطلاب في مسيرتهم العلمية والمهنية ودعمهم في تحقيق أهدافهم المستقبلية.