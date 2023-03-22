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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن جداول المحاضرات خلال شهر رمضان

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، جداول محاضرات برنامج الساعات المعتمدة الخاص بشهر رمضان لجميع الشعب بالكلية والبرامج الخاصة ويمكن للطلاب معرفة الجداول.

وأكد الدكتور خالد قدري، عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، أنه تم تقليص عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان فقط، لافتا أن اليوم الدراسي في الكلية سوف ينتهي في الساعة الثالثة مساء.

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وأوضح عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، هو تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة ل55  دقيقة بدلاً من ساعة ونصف، مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية .

وكان قد كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، حقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان مؤكدا عدم صدور أي قرارات من المجلس الأعلي للجامعات أو أي جهة بهذا القرار .

ولفت إلى أنه سيتم تخفيض عدد ساعات المحاضرات فقط، لافتا إلى أن جميع الكليات التابعة لكافة الجامعات المصرية تتبع وزارة التعليم العالي، وهي الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار القرارات المتعلقة بوقف الدراسة أو استكمالها إلكترونياً.

وأوضح أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة ل60  دقيقة بدلاً من ساعة ونصف، مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية.

جداول المحاضرات خلال شهر رمضان13
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان13
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان12
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان12
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان11
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان11
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان10
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان10
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان9
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان9
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان8
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان8
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان7
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان7
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان6
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان6
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان5
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان5
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان4
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان4
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان3
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان3
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان2
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان2
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان1
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان1
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان
جداول المحاضرات خلال شهر رمضان
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