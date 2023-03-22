اليوم.. حقوق عين شمس تنظم محاضرة في أصول وأخلاقيات البحث العلمي القانوني

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة لأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية وكذا الطلاب المسجلون بالدبلومات والباحثون المسجلون بالدكتوراة، بعنوان: أصول البحث العلمي القانوني، يحاضر فيها الدكتور جميل عبد الباقي الصغير، أستاذ القانون الجنائي وعميد الكلية الأسبق.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ مارس، الساعة الثانية ظهرا، بمدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين.

وذلك في إطار خطة كلية الحقوق جامعة عين شمس التي تستهدف الارتقاء بالبحث العلمى بالكلية، ورفع المستوى المعرفي للباحثين بشأن أصول وأخلاقيات البحث العلمي على النحو الذي يمكنهم من تقديم أبحاث علمية يراعى فيها الأصول والقواعد العلمية والاخلاقيات البحثية.

وكان قد عقد مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس ورشة عمل لمدة يومين حول كتابة مقترحات المشاريع البحثية ومشروعات بناء القدرات بمؤسسات التعليم العالي والهيئات والوزارات.

وأقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد الشناوى القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس.

وأقيمت ورش العمل بنظام الحضور الفعلي بمقر المركز وقام بالتدريب الدكتور خالد السعدنى ، خبير التعليم والبحث والابتكار بالاتحاد الأوروبى – برنامج الآلية الأوروبية للجوار الخاص بالتعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط - خبير كتابة وإدارة المشروعات.