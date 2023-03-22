عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. حقوق عين شمس تنظم محاضرة في أصول وأخلاقيات البحث العلمي القانوني

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة لأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية وكذا الطلاب المسجلون بالدبلومات والباحثون المسجلون بالدكتوراة، بعنوان: أصول البحث العلمي القانوني، يحاضر فيها  الدكتور جميل عبد الباقي الصغير، أستاذ القانون الجنائي وعميد الكلية الأسبق.

txt

خبير تربوي: الأنشطة المدرسية جزء أساسي من العملية التعليمية

txt

التعليم عبر أنشطة مدرسية.. وخبراء: المسابقات تخدم الفكرة.. وتعزز الانتماء الوطني وتكشف الموهوبين

ويأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ مارس، الساعة الثانية ظهرا، بمدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين.

وذلك في إطار خطة كلية الحقوق جامعة عين شمس التي تستهدف الارتقاء بالبحث العلمى بالكلية، ورفع المستوى المعرفي  للباحثين بشأن أصول وأخلاقيات البحث العلمي على النحو الذي يمكنهم من تقديم أبحاث علمية يراعى فيها الأصول والقواعد العلمية والاخلاقيات البحثية.

وكان قد عقد مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس ورشة عمل لمدة يومين حول كتابة مقترحات المشاريع البحثية ومشروعات بناء القدرات بمؤسسات التعليم العالي والهيئات والوزارات.

وأقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد الشناوى القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس.

وأقيمت ورش العمل بنظام الحضور الفعلي بمقر المركز  وقام بالتدريب الدكتور خالد السعدنى ، خبير التعليم والبحث والابتكار بالاتحاد الأوروبى –  برنامج الآلية الأوروبية للجوار الخاص بالتعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط - خبير كتابة وإدارة المشروعات.

كلية الحقوق جامعة عين شمس أعضاء الهيئة المعاونة الدبلومات الدكتوراه Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تعليق قوي من ميدو على قرارات الهلال السوداني

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

هتلعب بمين بعد كده؟|كولر يطالب بالتخلص من 5 نجوم بينهم ثنائي مفاجأة

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة أسوان.. لا خوف منه

100 جبل ذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المناجم في مصر

موضوعات متعلقة

خبير تعليم يكشف لـ«صدى البلد» الفوائد الأساسية للمسابقات المدرسية

خبير يوضح أهمية مشاركة الطلاب بالمسابقات العلمية في المراحل الدراسية

حقوق عين شمس توجه تعليمات مهمة للطلاب بشأن مقرر القضايا المجتمعية

غدا.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بكلية الآثار جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتفقد مقر أكاديمية الشرطة فجرًا

خدود ابنة زعيم كوريا الشمالية تثير استياء المواطنين.. ما الأمر؟

6 مكروهات للصائم يثاب على تركها.. الإفتاء تحذر منها

أحمد شيرين: مصر سلكت طريقًا طموحًا لتجاوز التحديات مع تعاقب الأزمات العالمية

للمرة الثانية فى مارس .. أسعار جديدة لـ ام جى 5

شلبي مش زي بن شرقي.. خالد لطيف يُعلق على مستوى صفقات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان مايا دياب اللامع

دماغك قفلت.. اكتشف أسباب صعوبة التركيز

بسعر غير متوقع..نيكول سابا بإطلالة محتشمة وساحرة خلال إحيائها حفل عيد الأم

تجاوزت 2 مليون جنيه.. أسعار صادمة لفساتين نانسي عجرم من حفلاتها بكندا

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ