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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية العراقية تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية

أدان العراق في بيان اليوم الأربعاء، تصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراق يعربُ عن إدانته لتصريحات وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق، كما يدين إستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود من المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة والأراضي الفلسطينية المحتلة."

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وأضاف، "نؤكَّد رفض العراق لخطاب التحريض وجميع الممارسات التي تتعارض والحقوق الإنسانية والأخلاقيّة للشعب الفلسطينيّ، وإذ ندعو إلى ضرورة احتواء هذه التطورات التي تحمل تداعيات خطيرة، فإن العراق يُجدِّدُ موقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطينيّ، وحقِّه الذي لن يسقط بالتقادم".

وأشار إلى إن "لغة العنف الممنهج التي يُكرِّسُها الكيان الغاصب "إسرائيل" تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتعزِّز مناخ التوتر، الذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل."

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