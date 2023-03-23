عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية : النبي كان يعجّل بالفطر قبل صلاة المغرب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن أبواب الخير في رمضان كثيرة، ولعلَّ من أعظمها تعوُّد الصائمين على تفطير غيرهم من الصائمين، خاصة الفقراء منهم والمساكين، فمن خصائص هذا الشهر الكريم أنه شهر المواساة، يتكافل فيه كافة أفراد المجتمع، وتَعمُر فيه البيوت والطرقات بموائد الطعام التي يجهِّزها المقتدرون لإطعام الطعام ليحوزوا فضل الكرم والإنفاق".

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "القرآن علم الإنسان" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، في معرض ردِّه على أسئلة المشاهدين والمتابعين للبرنامج، مضيفًا فضيلته أن إطعام الطعام للنفس وللأهل وللغير من الأمور المحببة في الشرع الشريف، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، ولكن بلا إسراف أو تبذير؛ لأن الإسراف سلوك سلبي لا يليق بنا نحن المسلمين، فالأَولى لمن يسرف ويبذِّر في هذا الشهر أن ينظر إلى جيرانه وأقاربه وباقي المحتاجين.  

وأجاب فضيلة مفتي الجمهورية على سؤال لأحد السادة المشاهدين حول مشروعية الفطر قبل أداء صلاة المغرب، فقال فضيلته: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعجِّل الفطرَ بعد غروب الشمس مباشرةً، وكان يُفطِر قبل أن يصلي المغرب، وكان يفطر على رُطَبٍ، فإن لم يجد فعَلى تمرٍ، فإن لم يجد حَسَى حسواتٍ من ماء.  

وردًّا على سؤال يستفسر عن حكم رغبة مريض السكَّر في الصيام، قال فضيلته: إنَّ مرض السكَّر كما يقول أهل الاختصاص في الطب على درجات، منه النوع غير المؤثر، وهذا لا يضره الصوم، وعليه يجب الصيام، بل هناك مَن يقول من الأطباء إن الصوم مفيد له، وهناك نوع من مرض السكَّر ليس بالخطير جدًّا، وله الخيار في الفطر أو الصوم، وعليه اتِّباع الأفضل له وَفق تعليمات الطبيب، وهناك النوع الثالث وهو شديد الخطورة جاز له أن يفطر، بل يجب عليه أن يفطر إذا خشي على نفسه الهلاك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

واختتم فضيلة المفتي حوارَه بالتأكيد على أنه يجب على المريض في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة لمرض السكر وغيره من الأمراض أن يستجيب للطبيب إن رأى ضرورة إفطاره وخطورة الصوم عليه، وعلى المريض المرخص له بالفطر أن يعلم أن حفظ نفسه وبدنه عبادة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

عودة سيارة الشعب.. سعر هيونداي فيرنا الجديدة| صور

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

ترشيحاتنا

خلال رمضان.. كيفية إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 2023

شيخ الأزهر: يوجد افتراءات على المرأة المسلمة مصدرها فقه لا يعرفه الإسلام

من قلب العاصمة الإدارية.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة

أحذر.. 10 حالات تؤدى لسحب الجنسية المصرية بالقانون

دعاء إفطار رمضان للقبول.. وخير ما يقال في استقبال الليلة الثانية

100 مليار متر.. بيان عاجل من روسيا بشأن امدادات الغاز للصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير كرارة لصدى البلد: غيرت جلدي في سوق الكانتو والدور تحدٍ جديد| حوار

مصطفى بائع شيكولاتة يخطف قلوب المشاهدين بابتسامته في الإسكندرية

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

تحذير من تناول 3 أطعمة في السحور.. تزيد من العطش وتسبب السمنة

فيديو

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

سيول ثاني أيام رمضان .. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي | تفاصيل

وجه شاحب ووزن زائد.. سر ظهور شيرين عبد الوهاب بملامح صادمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ