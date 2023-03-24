عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يقود البرتغال للفوز على ليختشنتاين في تصفيات يورو 2024

صدى البلد

فاز منتخب البرتغال على ليختشنتاين، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

 

افتتح جواو كانسيلو التسجيل لـ البرتغال في الدقيقة الثامنة، أعقبه برناردو سيلفا بالهدف الثاني في الدقيقة 44.

 

وسجل رونالدو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين51،63، ليؤكد انتصار فريقه.

 

وأصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر لاعب يُشارك في مباريات دولية لمنتخب بلاده في تاريخ كرة القدم.

 

وتواجد رونالدو مهاجم النصر السعودي، في تشكيل البرتغال لمواجهة ليختشنتاين، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

 

وشارك رونالدو في مباراته رقم 197 بقميص منتخب البرتغال، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية للمنتخبات على مر التاريخ.

وتجاوز رونالدو عدد مباريات بدر المطوع، والذي شارك في 196 مباراة مع منتخب بلاده الكويت.

ويحتل أحمد حسن “الصقر”، قائد منتخب مصر السابق، المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلادهم، برصيد 184 مباراة.

 

تشكيل البرتغال

وضم تشكيل البرتغال كلا من:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - دانيلو بيريرا - جونزالو إيناسيو - رافاييل جيريرو

خط الوسط: جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الدنمارك بعد العثور على جسم مجهول قرب نورد ستريم

دعاء الجمعة الأولى في رمضان .. للرزق والزواج وسداد الديون

تصعيد خطير .. مسئول روسي يطالب بوتين بمحو بريطانيا من على وجه الأرض

سوق الكانتو الحلقة 1.. أمير كرارة ينصب على ضابط أجنبي

أحد مشايخ سيناء: مصر ستبقى إلى الأبد رغم كل المؤامرات

رونالدو يقود البرتغال للفوز على ليختشنتاين في تصفيات يورو 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من كل دولة أكلة.. ما لا تعرفه عن الدولمة

تناول هذا المشروب في السحور يمنع العطش

لـ عزومات رمضان .. إتيكيت تناول الحمام بالشوكة والسكين

من كل محافظة أكلة.. اليخني الصعيدي.. ما هو وما طريقة عمله؟

فيديو

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ