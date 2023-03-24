رونالدو يقود البرتغال للفوز على ليختشنتاين في تصفيات يورو 2024

فاز منتخب البرتغال على ليختشنتاين، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

افتتح جواو كانسيلو التسجيل لـ البرتغال في الدقيقة الثامنة، أعقبه برناردو سيلفا بالهدف الثاني في الدقيقة 44.

وسجل رونالدو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين51،63، ليؤكد انتصار فريقه.

وأصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر لاعب يُشارك في مباريات دولية لمنتخب بلاده في تاريخ كرة القدم.

وتواجد رونالدو مهاجم النصر السعودي، في تشكيل البرتغال لمواجهة ليختشنتاين، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وشارك رونالدو في مباراته رقم 197 بقميص منتخب البرتغال، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية للمنتخبات على مر التاريخ.

وتجاوز رونالدو عدد مباريات بدر المطوع، والذي شارك في 196 مباراة مع منتخب بلاده الكويت.

ويحتل أحمد حسن “الصقر”، قائد منتخب مصر السابق، المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلادهم، برصيد 184 مباراة.

تشكيل البرتغال

وضم تشكيل البرتغال كلا من:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - دانيلو بيريرا - جونزالو إيناسيو - رافاييل جيريرو

خط الوسط: جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو