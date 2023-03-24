هل تواجه بريطانيا تكرار الأزمة الاقتصادية عام 2008؟.. بنك إنجلترا يوضح

قال حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إنه من غير المرجح أن تواجه بريطانيا أزمة مالية أخرى مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2008، لأن النظام المصرفي أصبح أكثر استدامة الآن.

وكان النظام المالي العالمي يترنح في الوقت الذي وقعت فيه الولايات المتحدة في أزمة مصرفية بدأت بالاستحواذ الفيدرالي على بنكين تجاريين، بنك سيليكون فالي وبنك سيجنيتشر.

وقال بيلي لوسائل إعلام بريطانية: “لا، لا أعتقد أنه تكرار لما حدث عام 2008. من الواضح أننا قمنا بزيادة تنظيم النظام المصرفي منذ ذلك الحين. لقد تعلمنا الكثير من الدروس حول الأزمة المالية. بالطبع، نستمر في تعلم الدروس، وهذا أمر طبيعي في الحياة. لكنني واثق من أن البنوك في هذا البلد في وضع أقوى بكثير”.

كما أشار إلى أن التضخم في بريطانيا كان من المتوقع أن ينخفض خلال الصيف.

وقال بيلي: “لقد رأينا مؤشرات على ارتفاع التضخم إلى ذروته بالفعل الآن، لكنه بالطبع مرتفع للغاية. الآن، نعتقد أنه سينخفض بشكل حاد، من أوائل الصيف فصاعدًا”.

بالإضافة إلى ذلك، قال بيلي إن اقتصاد بريطانيا كان “على حافة السكين” في فبراير ويمكن أن يدخل في حالة ركود، لكنه الآن “أكثر تفاؤلاً”.