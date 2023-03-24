6 ملايين جنيه حصيلة بيع سيارات جمارك القاهرة بالمزاد العلني

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك السيارات بالقاهرة برئاسة أحمد أبو بكر مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة جلسة بيع بالمزاد العلني الأربعاء الماضي بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد من السيارات المخزنة بجمارك القاهرة.

وخلال جلسة المزاد تم الآتى :

1 - إجراء المزاد على 41 لوط سيارات .

2 - البيع النهائى لـ 27 لوط سيارات .

3 - لم يتم بيع 10 لوط لعدم وجود عطاء .

4 - مصادرة تأمين 1 لوط .

5 - سحب 3 لوط .

6 - بلغت حصيلة البيع النهائية 5 ملايين 831 ألف و 570 جنيه .



