أسعار الذهب تتعرض لضغوط قوية خلال تعاملات اليوم

تعرضت أسعار الذهب لضغوطات قوية خلال تعاملات نهاية جلسات هذا الأسبوع اليوم الجمعة؛ بعد أن لامست أسعار المعدن الأصفر مستويات أعلى من 2000 دولار بتداولات أمس، وفي ظل ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، وترقب السواق لصدور بيانات مؤشر PMI التصنيعي والخدمي الأمريكي اليوم والتي بدورها ستؤثر على تحركات الدولار و الذهب.

وعلى صعيد تداولات اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية تراجعا بنسبة 0.32% ووصلت إلى 1,986.99 دولارا للأوقية، هذا كما هبطت العقود الآجلة لمعدن الذهب بواقع 0.34% وسجلت نحو 2,006.50 دولارا للأوقية.



كان لارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، سببا في تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم، نظرا لوجود علاقة عكسية بين الطرفين، حيث سجل مؤشر الدولار ارتفاعا هامشيا بواقع 0.01% واستقر قرب مستوى 102.220 نقطة، مما تسبب في تراجع أسعار معدن الذهب.

وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار الذهب على هامش تعاملات اليوم جراء صعود عوائد السندات الأمريكية، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعا بنسبة 0.06% ووصلت إلى 3.406 نقطة. وكذلك، حققت عوائد السندات لأجل 20 سنة صعودا بواقع 0.20% لتستقر قرب مستوى 3.8217 نقطة، مما دفع أسعار الذهب لتراجع أثناء تداولات اليوم.

وأيضا، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة، والتي سيكون لها تأثير واضح وإيجابي على أداء الدولار في حال جاءت البيانات قوية وأعلى من المتوقع، ليسفر عنها تراجع أسعار الذهب ومواصلتها الزخم الهبوطي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قوية بتعاملات أمس حالت بها إلى مستويات 2000 دولار، مدعومة بسلبية بيانات مبيعات المنازل الأمريكية وارتفاعها بأعلى من المتوقع، بالإضافة إلى التوقعات حيال توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة، مما أثار مخاوف الأسواق حول إيقاف تشديد سياسته النقدية بفعل تصريحاته المتشائمة حول تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة بالتزامن مع رفع الفائدة، نظرا لإمكانية تأثر الأوضاع الاقتصادية بأزمة البنوك، وهذا بدوره ضعف من مستويات مؤشر الدولار الأمريكي، وعزز من صعود أسعار الذهب.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت عقود الفضة الفورية انخفاضا بنسبة 0.13% ووصلت إلى 23.07 دولارا للأوقية، إلى جانب تراجع أسعار البلاديوم وتسجيله نحو 1,434.57 دولارا للأوقية، في حين صعدت أسعار البلاتينيوم بواقع 0.03% لتستقر قرب 989.89 دولارا للأوقية.

