استطلاع: تراجع قوة ائتلاف نتنياهو بـ8 مقاعد بانتخابات الكنيست

استمر تراجع شعبية أحزاب الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في الاستطلاعات، وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، ستخسر هذه الأحزاب 8 مقاعد من قوتها الحالية على خلفية خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بحسب استطلاع نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الجمعة.

ووفقا للاستطلاع، سيتراجع تمثيل أحزاب الائتلاف من 64 مقعدا حاليا إلى 56 مقعدا، وسيتراجع تمثيل حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأربعة مقاعد. فيما سيتحصل الأحزاب في المعارضة الحالية على 64 مقعدا.

حزب الليكود في حال جرت الانتخابات الآن سيحصل على 28 مقعدا، "ييش عتيد" 26 مقعدا، و"المعسكر الوطني" 19 مقعدا، شاس 10 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 6 مقاعد، الصهيونية الدينية 5 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد.

ووفقا للاستطلاع، فإن حزب العمل لن يتجاوز نسبة الحسم، وسيحصل على 2.6% فقط من أصوات الناخبين.