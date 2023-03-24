عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المرأة حصلت علي دعم كبير ومزايا متعددة في عهد الرئيس السيسي

النائب مدحت الكمار،عضو
النائب مدحت الكمار،عضو مجلس النواب

أشاد النائب مدحت الكمار،عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، بالعفو عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل مع دخول شهر رمضان المبارك.

أكد الكمار  في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار الرئاسي أسعد كل المصريين، حيث جاء في وقته لإدخال الفرحة في بيوت أسر الغارمات، قائلا: كما يؤكد انتصار القيادة السياسية للمرأة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن القيادة السياسية تولي المرأة المصرية اهتمامًا كبيرًا، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهو يحرص على دعم المرأة في مختلف المجالات، ويسهل الحصول على حقوقها من خلال العديد من الامتيازات، فضلا عن التشريعات غير  المسبوقة التي انتصرت للمرأة ودورها.

وقال عضو مجلس النواب: المرأة لعبت دورًا بارزًا في نهضة المجتمع المصري، وأثبتت استحقاقها في مناصبها بكافة القطاعات.

لفت الكمار  إلى نجاح المرأة المصرية في كافة الأماكن التي تواجدت بها في السلطة التنفيذية والتشريعية، والانتصار الأخير بالتعيين في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.

أكد النائب مدحت الكمار أن دعم الدولة للمرأة تقديرا لدورها على مر التاريخ وآخرها الحضور الكبير في ثورة 30 يونيو، المجيدة، التي أعادت الوطن ومساندة القيادة السياسية والوقوف وراء الوطن ليتجاوز الصعاب.

المراة الغارمات الرئيس السيسي النيابة العامة تشريعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

جمع 40 مليار جنيه.. القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

بيان عاجل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ضياع خام اليورانيوم في ليبيا

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراة الهلال السوداني

بـ فرمان كولر.. أمين صندوق الأهلي يفجر مفاجأة بشأن ضم مهاجم سوبر

موضوعات متعلقة

خالد البلشي: قرار الرئيس بالإفراج عن الغارمات أمر مقدر وأسعدني كثيرا

هدايا الدولة للمرأة في عيد الأم| “الغارمات” وسط أسرهن قبل رمضان.. ومناصب قيادية للسيدات في عهد الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

بعد ثنائية مالاوي .. أول إجراء من روي فيتوريا حيال منتخب مصر

خلال أول أسبوع من رمضان.. الصحة: قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات

الأرصاد: البلاد تشهد أمطارا غزيرة والتحسن بداية من الأحد

دوري محترفي كرة اليد.. الزمالك يتقدم على الأهلي 16–12 في الشوط الأول

في ليلة تألق صلاح.. ملخص وأهداف منتخب مصر أمام مالاوي

وزير الري يترأس جلسة "المياه في COP27" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمن طرده.. غضب في كندا بعد منع شاب من الصلاة في محطة قطار

من أشهر أطباق سفرة رمضان.. فوائد الكرنب لا تتوقعها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب البرتقال مع الجزر بعد الإفطار؟

خدوا بالكم.. 4 أبراج معرضة للغيرة والحسد.. فهل أنت منهم؟

فيديو

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

انتشار مرض غامض في أمريكا ليس له علاج.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ