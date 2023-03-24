برلماني: المرأة حصلت علي دعم كبير ومزايا متعددة في عهد الرئيس السيسي

أشاد النائب مدحت الكمار،عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، بالعفو عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل مع دخول شهر رمضان المبارك.

أكد الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار الرئاسي أسعد كل المصريين، حيث جاء في وقته لإدخال الفرحة في بيوت أسر الغارمات، قائلا: كما يؤكد انتصار القيادة السياسية للمرأة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن القيادة السياسية تولي المرأة المصرية اهتمامًا كبيرًا، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهو يحرص على دعم المرأة في مختلف المجالات، ويسهل الحصول على حقوقها من خلال العديد من الامتيازات، فضلا عن التشريعات غير المسبوقة التي انتصرت للمرأة ودورها.

وقال عضو مجلس النواب: المرأة لعبت دورًا بارزًا في نهضة المجتمع المصري، وأثبتت استحقاقها في مناصبها بكافة القطاعات.

لفت الكمار إلى نجاح المرأة المصرية في كافة الأماكن التي تواجدت بها في السلطة التنفيذية والتشريعية، والانتصار الأخير بالتعيين في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.

أكد النائب مدحت الكمار أن دعم الدولة للمرأة تقديرا لدورها على مر التاريخ وآخرها الحضور الكبير في ثورة 30 يونيو، المجيدة، التي أعادت الوطن ومساندة القيادة السياسية والوقوف وراء الوطن ليتجاوز الصعاب.