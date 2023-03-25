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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كبير الاقتصاديين في موديز: الفدرالي يعرض الاقتصاد للخطر بعدم إعطاء الأولوية لاستقرار النظام المصرفي

صدى البلد

قال كبير الاقتصاديين في وكالة موديز مارك زاندي إن الاحتياطي الفدرالي لا يعطي الأولوية لاستقرار النظام المصرفي الأميركي وهذا يعرض الاقتصاد للخطر.

في مقابلة مع CNBC ، قدر أن شروط الائتمان الأكثر تشددًا منذ انهيار بنك SVB تعادل مرتين أو ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ورغم ذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة الأربعاء 22  مارس.

وحذر زاندي من أن "هذا يضع معدل الفائدة الفيدرالي الفعال بالقرب من 6%، ويعتقد أن هذه زيادة كبيرة جدًا في أسعار الفائدة وأن ذلك يعرض الاقتصاد للخطر.

أصبح معدل الأموال الفدرالية مستهدفًا رسميًا الآن بين 4.75-5%، بعد أن رفع المركزي بالفعل أسعار الفائدة بنسبة 1700% خلال العام الماضي من أجل السيطرة على التضخم.


لكن هذا تسبب في خسائر فادحة في محافظ سندات البنوك، مما أدى إلى فشل SVB ووضع البنوك الإقليمية الأخرى تحت ضغط من المودعين الذين يبحثون عن الأمان في المقرضين الأكبر.

يعتقد زاندي أيضًا أنه كان على مسؤولي الفدرالي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية، من أجل دراسة التأثيرات الكاملة للأزمة المصرفية على الاقتصاد.

وقال "الأولوية الأولى يجب أن تكون لاستقرار النظام المصرفي، وبالطبع لم يفعلوا ذلك، وأعتقد أنهم يخاطرون هنا".

الفيدرالى البنك المركزي النظام المصرفي اسعار الفائدة الائتمان

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