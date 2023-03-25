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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي بكأس الرابطة

الزمالك
الزمالك

ينتظم اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقبلة، المقرر لها غدا الأحد في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الختامي عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي تحت قيادة كل من أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقب التدريب سيعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد المقاولون العرب.

ويغيب عن الفريق كل من محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" للتواجد في معسكر المنتخب الأول لخوض مباراة مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، بالإضافة إلى حسام عبد المجيد و محمد طارق  وحاتم محمد "سكر" ومحمد حسام "بيسو" للتواجد مع المنتخب الأولمبي لخوض مباراة زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة .

وفي نفس الوقت يغيب التونسي سيف الجزيري للانتظام في منتخب بلاده لخوض مباراة ليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، ويغيب التونسي حمزة المثلوثي للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، و محمد عبد الشافي للإصابة بكدمة في الكاحل ومحمد عبد الغني للإصابة في الركبة.

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