قانون علمي باسمه.. من هو جوردون مور مؤسس شركة إنتل العالمية؟

بمنزله في هاواي داخل ولاية سان فرانسيسكو الامريكية، وفي جوردون مور أمس الجمعة، الشريك المؤسس لشركة إنتل الذي وضع وتيرة التقدم السريع في العصر الرقمي بتنبؤ بسيط عام 1965 حول السرعة التي سيعزز بها المهندسون قدرة رقائق الكمبيوتر، وذلك عن عمر يناهز الـ 94 عاما، وذلك وفق ما أعلنت شركة Intel ومؤسسة Gordon and Betty Moore.

وفي هذا التقرير نرصد تاريخ تلك الشركة العظيمة، مع إلقاء الضوء على تاريخ أحد مؤسسيها في ذكرى وفاته ..

شركة إنتل .. عملاق التكنولوجيا منذ 1967

إنتل، هي من أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة الأمريكية وهي متخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر، تأسست الشركة في عام 1968 كشركة للإلكترونيات المتكاملة ومقرها في (سانتا كلارا، كاليفورنيا، أمريكا)، وقد تأسست هذه الشركة على يد روبرت نويس وجوردون مور، وهي واحدة من أكبر أسواق صانعي رقائق أشباه الموصلات في العالم بناء على الإيرادات.

والشركة هي مبتكرة سلسلة معالجات إكس 86، الموجود في كثير من الحواسيب الشخصية، فإنتل تورد المعالجات ولوازمها لمصنعين أجهزة الكمبيوتر، مثل أبل وهوليت باكارد وسامسونج وديل وغيرها الكثير، وكذلك أيضا تصنع مجموعة شرائح للوحة الأم وتنتج إنتل العديد من قطع الحاسوب الصغيره منها اللوحة الأم، بطاقات الشبكات، ذاكرة الفلاش، وكرت الشاشة، والمعالجات، وغيرها من الأجهزة والقطع التي تستخدم في الحاسوب، وقد كان أول معالج (رقاقة المعالج الدقيق التجارية) تم صنعه في عام 1971، وكذلك تعتبر من الشركات التي أسهمت في تطوير بروتوكولات الشبكات ومن أشهرها إيثرنت.

هكذا بدأت الشركة العملاقة

وقد تأسست شركة إنتل في ماونتن فيو، كاليفورنيا، في عام 1968 على يد الكيميائي جوردون مور، والفيزيائي روبرت نويس، بمساعدة من المستثمر آرثر روك، وفي البداية كان الاسم المقترح للشركة هو مور-نويس، إلا أن عدم ملائمة الاسم دفع المؤسسين إلى إطلاق اسم إن إم إليكترونيك عام 1968، ولكن الاسم لم يستمر سوى شهر، ليتم إطلاق اسم إنتل على الشركة باختصار اسم الإلكترونيات المتكاملة.

وبعد ثمانية أشهر من تأسيس الشركة قامت إنتل بإطلاق ذاكرة الوصول العشوائي الساكنة بسعة 64 بت شوتكي 3101، وبعد عام فقط قامت إنتل بتصنيع أول ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية إنتل 1103، وقد تلقت أول طلب دولي لها من شركة حاسبات رياضية في اليابان من أجل تصنيع رقاقة مدمجة لحاسبات الشركة الرياضية، وثناء عمل شركة إنتل على المشروع اكتشف المهندس تيد هوف طريقة تصنيع أول وحدة معالجة مركزية عن طريق وضع 2300 ترانزستور في رقاقة تمسك باليد، فقامت الشركة بتسميته إنتل 4004 وبدأت بيعه في 1971.

قصة الشركة مع أول حاسوب شخصي

واستمرت الشركة بتطوير منتجاتها وتحسين قدراتها، وفي عام 1981 قامت بالتعاون مع شركة آي بي إم للحاسبات وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت تم إطلاق أول حاسوب شخصي، وعلى الرغم من خسارة آي بي إم سوق الحواسب الشخصية استمرت انتل تربعها على عرش المعالجات الخاصة بكافة الحواسب والأجهزة الإلكترونية، حيث أن الشركة حققت عائدات بمقدار مليار دولار في عام 1983.

وفي عام 1985، تم تشغيل أول مجمع تصنيعي لشركة إنتل للمعالجات الدقيقة والذاكرة خارج الولايات المتحدة في القدس، وفي عام 1993 قامت إنتل بإطلاق معالج بنتيوم خامس معالج تبنيه الشركة ومن أجل هذا المعالج بدأت إنتل ببناء لوحات أم خاصة بمعالجاتها مما جعل عائدات الشركة تتضاعف لتصل إلى 2.3 مليار دولار.

جوردون مور .. الكميائي صاحب قانون مور

جوردون مور الحاصل على درجة الدكتوراة في الكيمياء والفيزياء، هو من أدلى بملاحظته الشهيرة - المعروفة الآن باسم "قانون مور" - قبل ثلاث سنوات من مساعدته في بدء Intel في عام 1968، وقد ظهرت ضمن عدد من المقالات حول المستقبل التي كتبها خبراء في مختلف مجالات.

والتنبؤ، الذي قال مور إنه رسمه على ورق الرسم البياني بناءً على ما كان يحدث مع الرقائق في ذلك الوقت، وقال إن سعة وتعقيد الدوائر المتكاملة سيتضاعف كل عام، وبالمعنى الدقيق للكلمة، أشارت ملاحظة مور إلى مضاعفة الترانزستورات على أشباه الموصلات، ولكن على مر السنين، تم تطبيقه على محركات الأقراص الثابتة وشاشات الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما جعل جيلًا جديدًا من المنتجات كل 18 شهرًا تقريبًا يجعل أسلافهم قديمة.

توقع المستقبل برقائق السيليكون .. إنسانيته تجلت بأعماله

وبعد قانون مور، توقع جوردون المستقبل عبر رقائق السيليكون، ووبعد تم وضع كل التقنيات في الاعتبار، حيث أصبح معيارًا لتقدم وابتكار صناعة التكنولوجيا، وقال كارفر ميد، عالم الكمبيوتر المتقاعد في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الذي صاغ مصطلح "قانون مور" في أوائل السبعينيات، في عام 2005: "إنها الروح البشرية، إنها ما جعل وادي السيليكون، إنه الشيء الحقيقي"، وذلك وفق ما جاء بتقرير صحيفة npr الأمريكية.

وقد اشتهر مور لاحقًا بأعماله الخيرية عندما أسس هو وزوجته مؤسسة جوردون وبيتي مور، والتي تركز على الحفاظ على البيئة والعلوم ورعاية المرضى والمشاريع في منطقة خليج سان فرانسيسكو، وقد تبرعت بأكثر من 5.1 مليار دولار للأعمال الخيرية منذ تأسيسها في عام 2000، وقال رئيس المؤسسة هارفي فاينبرج في بيان: "أولئك الذين التقوا بجوردون وعملوا معه سيستلهمون إلى الأبد حكمته وتواضعه وكرمه".

تلك نشأته وحياته حتى إنشاء الشركة

وُلِد مور في كاليفورنيا عام 1929. عندما كان صبيًا ، أحب مجموعات الكيمياء، وبعد حصوله على الدكتوراه، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا في عام 1954، وعمل لفترة وجيزة كباحث في جامعة جونز هوبكنز، ثم بدأ دخوله في الرقائق الدقيقة عندما ذهب للعمل لدى ويليام شوكلي، والذي شارك عام 1956 في جائزة نوبل للفيزياء عن عمله في اختراع الترانزستور، وبعد أقل من عامين، غادر مور وسبعة من زملائه مختبر شوكلي لأشباه الموصلات بعد أن سئموا ممارسات الإدارة التي تحمل الاسم نفسه.

وقد غرس انشقاق "الثمانية الخونة"، كما سميت المجموعة، بذور الثقافة المتمردة في وادي السيليكون، حيث لم يتردد المهندسون الذين اختلفوا مع زملائهم في أن يصبحوا منافسين، وقد أنشأ المنشقون عن Shockley في عام 1957 شركة Fairchild Semiconductor، والتي أصبحت واحدة من أولى الشركات التي صنعت الدائرة المتكاملة، وهي صقل الترانزستور، قد زودت فيرتشايلد الرقائق التي دخلت في أجهزة الكمبيوتر الأولى التي استخدمها رواد الفضاء على متن المركبات الفضائية.

هكذا تأسست الشركة

في عام 1968، قام جوردون مور وروبرت نويس، وهو أحد المهندسين الثمانية الذين تركوا شوكلي، بمفردهم مرة أخرى مع 500000 دولار من أموالهم الخاصة ودعم صاحب رأس المال الاستثماري آرثر روك، بتأسيس شركة Intel، وهو اسم يعتمد على الانضمام إلى الكلمتين "متكامل" و "إلكترونيات"، وأصبح مور الرئيس التنفيذي لشركة Intel في عام 1975، وانتهت فترة عمله كرئيس تنفيذي في عام 1987، وكان يعتقد أنه ظل رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة 10 سنوات أخرى، وبعد ذلك شغل منصب رئيس مجلس الإدارة الفخري من 1997 إلى 2006.

حصل مور، على الميدالية الوطنية للتكنولوجيا من الرئيس جورج بوش الأب عام 1990 والميدالية الرئاسية للحرية من الرئيس جورج دبليو بوش عام 2002، وعلى الرغم من ثروته وترحيبه، ظل مور معروفًا بتواضعه، وفي عام 2005، أشار إلى قانون مور على أنه "تخمين محظوظ حصل على دعاية أكثر بكثير مما يستحق".