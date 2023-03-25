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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط ..اختتام فعاليات ورش عمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

الهجرة الغير شرعيه
الهجرة الغير شرعيه

اختتم المجلس القومى لحقوق الإنسان فعاليات ورش عمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية التى انطلقت بالتعاون مع المحافظة على مدار ثلاثة أيام ، وتحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجلسة حوارية انعقدت بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط بحضور مدير وحدة مناهضة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمجلس ومدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة و بمشاركة أعضاء وحدات حقوق الإنسان  بالمحافظة  والوحدات  المحلية و لفيف من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة  والمجتمع المدنى.

حيث تضمنت الجلسة تسليط الضوء حول أبرز النتائج التى اسفرت عنها الورش المُنعقدة خلال أيام إطلاق المبادرة وذلك كثمرة جديدة للشراكة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان و محافظة دمياط للتوعية بأهم القضايا المُتعلقة بحقوق الإنسان،  ومنها مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر  ،كما تم خلالها مناقشة التوصيات التى قد تساهم فى الحد والقضاء على تلك الظاهرة.

 تبلورت محاور ورش العمل حول توضيح تداعيات تلك الظاهرة واسبابها ومناقشة آليات وضع حلول إيجابية وفعالة والتى يأتى أهمها التمكين الاقتصادى للشباب من خلال الاهتمام بالتعليم الفنى ودراسة احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص،  حيث يأتى ذلك تماشيا مع أهداف الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

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