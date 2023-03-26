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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الطريق اللعين.. تجديد حبس خمسيني شرع في قتل نجل عمومته بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس خمسيني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه بسلاح ناري على نجل عمومته عامل ثلاثيني، وإصابته بطلق ناري بالصدر من الناحية اليُسرى؛ بسبب خلافات قائمة فيما بينهما على طريق مُشترك بين أرضيهما الزراعية، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

 

وكان قد أصيب عامل في نهاية العقد الرابع من العُمر، بطلق ناري بالصدر من الناحية اليُسرى؛ إثر إطلاق نجل عمومته عيار ناري عليه من سلاح كان بحوزته؛ بسبب خلافات على طريق مُشترك بين أرضهما الزراعية دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي، مفادها وصول المدعو (أحمد ع ا- 37 عامًا- عامل- ويقيم دائرة المركز)، مصاب بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى.

 

اتهام خمسيني بارتكاب الواقعة

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو (محمد ع ا- 27 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية)، اتهم نجل عمومته المدعو (حسانين م ز- 58 عامًا، عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي على شقيقه المذكور، وإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات على طريق مُشترك بين أرضيهما الزراعية بذات الناحية.

 

وعقب اثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم بالواقعة بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب سالف الذِكر.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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