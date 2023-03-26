كالفورنيا وفرنسا وباقي دول العالم..علي عبد الهادي لف بالمزمار الصعيدي العالم

قدم الإعلامي أحمد عطا الله، فقرة من برنامج "مصر تغني"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، عن فن المزمار البلدي.

والتقى الإعلامي أحمد عطا الله، بعازف المزمار علي عبد الهادي والذي استعرض مشواره في أداء المزمار البلدي، قائلا: "معايا 5 جوازات سفر لفيت بيهم العالم"، مضيفا: "زرت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والبرتغال والمجر وإندونيسيا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا".

وأضاف: "أما كننا بنسافر خارج مصر كان سفير مصر في الدولة يستقبلنا"، مشيرا: "قالنا ياسر عرفات عام 1995 وكان سعيد بينا وعزمنا في بيته".

