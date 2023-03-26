لفيت العالم .. عازف المزمار علي عبد الهادي: تعلمت المهنة وأنا عندي 8 سنوات

قدم الإعلامي أحمد عطا الله، فقرة من برنامج "مصر تغني"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، عن فن المزمار البلدي.

قال عازف المزمار علي عبد الهادي،: "تعلمت المهنة وأنا عندي 8 سنوات"، لافتا: "ورثت المهنة أبا عن جد.. والأب والجد والعم كانوا يعملون في نفس المهنة".

أضاف: "المزمار موهبة وإحساس"، لافتا: "معايا 5 جوازات سفر لفيت بيهم العالم"، مضيفا: "زرت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والبرتغال والمجر وإندونيسيا وكوريا الشمالية وكورويا الجنوبية واليابان وأستراليا".

أشار: "أما كننا بنسافر خارج مصر كان سفير مصر في الدولة يتسقبلنا"، مشيرا: "قالنا ياسر عرفات عام 1995 وكان سعيد بينا وعزمنا في بيته".

