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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لفيت العالم .. عازف المزمار علي عبد الهادي: تعلمت المهنة وأنا عندي 8 سنوات

عازف المزمار علي
عازف المزمار علي عبد الهادي

قدم الإعلامي أحمد عطا الله، فقرة من برنامج "مصر تغني"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، عن فن المزمار البلدي.

قال عازف المزمار علي عبد الهادي،: "تعلمت المهنة وأنا عندي 8 سنوات"، لافتا: "ورثت المهنة أبا عن جد.. والأب والجد والعم كانوا يعملون في نفس المهنة".

أضاف: "المزمار موهبة وإحساس"، لافتا: "معايا 5 جوازات سفر لفيت بيهم العالم"، مضيفا: "زرت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والبرتغال والمجر وإندونيسيا وكوريا الشمالية وكورويا الجنوبية واليابان وأستراليا".

أشار: "أما كننا بنسافر خارج مصر كان سفير مصر في الدولة يتسقبلنا"، مشيرا: "قالنا ياسر عرفات عام 1995 وكان سعيد بينا وعزمنا في بيته".
 

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