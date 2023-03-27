3 أيام من كل شهر.. هذا النبي أول من أدي فريضة الصيام

يعتبر سيدنا آدم أول من أدى فريضة الصيام، هو أول من صام من البشر ، حيث صام الايام البيض كلها من كل شهر ، و عن ابن مسعود قال"، و ايضا كان قوم النبي موسى يصومون كل عاشوراء .

وأصبح أمر الصيام ينتقل مع مرور الزمن ، الى ان جاء فرض الصيام من الله تعالى ، و انزله على الرسول صلى الله عليه و سلم ، و اصبح صيام شهر رمضان من كل سنة فرض صوم الأنبياء و كل مسلم و مسلمة ، كما قال الله سبحانه و تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) . كما ورد عن عائشة رضي الله عنها : ( كانَ عاشُوراءُ يُصامُ قَبْلَ رَمَضانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضانُ قالَ: مَن شاءَ صامَ، ومَن شاءَ أفْطَرَ )

ما هي المراحل التي مر بها فرض الصيام؟ يسأل كثيرعن مراحل تشريع صيام شهر رمضان ، شرع الله تعالى لعباده شهر الصيام، وجعله فرضًا من فرائض الإسلام، ذلك الشهر العظيم الذي تضمن أسرارًا عجيبة، وفوائد جليلة، لو تدبرها الإنسان وتأمل في معانيها لأدرك عظيم فضل الله عليه وعلى الناس.

وأمر الله تعالى بالصيام في شهر رمضان، ولم يفرض الصوم على المسلمين كما هو اليوم مرة واحدة، وإنما مر بثلاث مراحل، والمرحلة الأولى كان «أياما معدودات»: وقيل إنها الاثنين والخميس، وقيل إنها ثلاثة أيام من كل شهر، وقيل هي نفس الشهر 30 يومًا، والمرحلة الثانية كانت «التخيير» بين الصيام والإطعام في شهر رمضان، أما المرحلة الثالثة فكانت الإلزام بالصيام إلا لأهل الأعذار المرضى وكبر السن والمسافر.

والمرحلة الأولى للصوم لم يكن الصوم واجبًا على كل مكلف فرض عين، وإنما كانت هناك رخصة، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر ولو كان بغير عذر، شريطة أن يطعم عن كل يوم مسكينًا الدليل قول المولى –عزوجل-: «وَعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين» (البقرة:184)، أي: من كان مطيقًا للصوم قادرًا عليه ولكن أراد أن يفطر فليفطر ويطعم مسكينًا عن كل يوم.