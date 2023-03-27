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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالملك: دوافع المدير الفني الجديد للزمالك الأمل في إنقاذ الموسم

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه كان من الأفضل مشاركة يوسف نبيه بشكل أساسي مع الزمالك أمام البنك الأهلي، وكذلك المغربي أحمد بلحاج كان من الأفضل مشاركته حتى لو لعب في مركز الجناح.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك لعب بالتشكيل الأفضل لأنه كان يريد تحقيق الفوز، ولكن كان هناك عناصر تستحق الحصول على فرصة المشاركة في الشوط الثاني".

 

وأضاف: "كل شيء وارد هذا الموسم بالنسبة لفريق الزمالك، ولكن من سيقوم بتجديد الدوافع للاعبين، ويجب أن يحسم الزمالك ملف المدير الفني، ولكن من الصعب تواجد تاكيس".

 

وأكمل: "دوافع المدير الفني الجديد للزمالك، قد تكون الحل لإنقاذ الموسم الحالي، وتجديد دوافع اللاعبين".

 

وتطرق عيد للحديث عن منتخب مصر أمام مالاوي، وقال: "المباراة تم حسمها من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كانت الأمور سهلة، الفوز كان إيجابيا وكان من الممكن زيادة الأهداف".

 

وأوضح: "وجود زيزو كان مفاجأة في تشكيل المنتخب الوطني، ولعب في مركز جيد بوسط الملعب، إمام عاشور أيضا لم يشارك بسبب انشغاله ببعض الأمور منها حفل زفافه قبل اللقاء".

 

وأتم: "محمد فضل قدم عملا جيدا في اللجنة الثلاثية مع الجنايني، وكذلك قدم عملا جيدا في بطولة أمم إفريقيا 2019، ولا أعرف سبب للهجوم ضد حسام غالي في بعض الفترات".

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