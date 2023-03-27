بيان عاجل من الرئيس الإسرائيلي بسبب الاحتجاجات

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الحكومة، اليوم الاثنين، إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على التعديلات. وتسبب قرار الإقالة في اندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع.

وقال هرتسوج على تويتر "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، شريط فيديو لحظة فض الشرطة الإسرائيلية للمتظاهرين على التعديلات على مواد السلطة القضائية وعلى الحكومة.

ويظهر في شريط الفيديو استخدم الشرطة الإسرائيلية لهرولات والغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين، ما أسفر عن إصابات من الطرفين.

وكان أعرب البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن قلقه العميق جراء الأحداث في إسرائيل.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في إسرائيل".

وأضاف: ""تحث بشدة الزعماء هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن".

فيما أفادت مصادر صحفية، الاثنين، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، هدد المتظاهرين بإنزال أنصار اليمين المتطرف للشوارع.