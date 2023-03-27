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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

الأهلي ضد الهلال
الأهلي ضد الهلال السوداني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصب السابق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “خاص.. أليو ديانج وبيرسي تاو يعودان للقاهرة يوم الخميس وقد يتم استبعاد الثنائي من الحسابات الفنية لكولر أمام الهلال السوداني”.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء أمس الأحد للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، كما عقد المدير الفني جلسة مع معاونيه على هامش المران ضمن الجلسات التنسيقية للتحضير لمباراة الهلال.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الفني في تدريبات الكرة.

الأهلى الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا بيرسي تاو اليو ديانج

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