الرئيس السيسي يهنيء رئيس جمهورية أوزبكستان هاتفيا بحلول شهر رمضان المعظم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنياً موفور التقدم والرخاء للشعب الأوزبكي الصديق.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوزبكي عن امتنانه للتهنئة الكريمة من الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً دوام الاستقرار والازدهار، ومؤكداً الحرص على الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون مع مصر في ضوء العلاقات المتميزة بين الدولتين والشعبين الصديقين.