سجلت أسعار العملات العربية، استقرارا فى بنوك مصر والأهلى البنك المركزي، عدا الدينار الكويتي الذي تراجع في مستهل تعاملات الأسبوع.

ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 27 مارس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي .



أسعار العملات العربية

وجاءت أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الاثنين بـ البنك الأهلي كالتالي:

هبط سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات إلى 99.84 جنيه للشراء و100.83 جنيه للبيع مقارنة بـ100.84 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بانخفاض قرش.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع .

كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وجاءت أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الاثنين فى بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى في ختام التعاملات 99.84جنيه للشراء و 100.83جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.21جنيه للبيع .

كما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وجاءت أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الاثنين لدي البنك المركزي وفقا لاخر تحديث كالتالي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم مسجلا 100.64 جنيه للشراء و 100.99 جنيه للبيع مقارنة بـ 101.19 جنيه للبيع عند إغلاق الخميس الماضي بتراجع 20 قرشا.

سعر الريال السعودي

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو 8.20جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع.