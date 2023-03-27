عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من كولر قبل مواجهة الهلال السوداني

صدى البلد

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  مرانه عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف اندرياس اندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا الثلاثاء على ان يستأنف الفريق مرانه مساء الأربعاء المقبل لمواصلة تحضيره لمباراة الهلال.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهلال السوداني مارسيل كولر أندرياس أندويا الجزء الخططي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

عملات جديدة.. إعلان عاجل من بوتين بشأن التخلي عن الدولار الأمريكي

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

ترشيحاتنا

لحظة دخول الطلاب الوافدين للإفطار في الجامع الأزهر.. صور

مَن أول نبي خط بالقلم؟ وفوق كل ذي علم عليم الحلقة الرابعة

مفتي الجمهورية يكشف عن قيمة زكاة الفطر 2023 وموعد إخراجها.. فيديو

بجد مش فى مشهد.. روجينا تكشف كواليس ضربها من غادة عبد الرازق

عائلة اختصها الرسول بمفتاح الكعبة؟.. شاهد السؤال الثالث ببرنامج "وفوق كل ذي علم عليم"

وزير التعليم : خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية "بيتخطفوا ومطلوبين برة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق السوداني في رمضان

لن تصدق.. ماذا يحدث للقلب عند تناول الجوز

احترس .. نقص تناول هذا العنصر خلال رمضان يسبب اضطراب النوم

بالجلد اللامع .. ظهور لافت لـ مي عمر بـ ماكياج ترابي

فيديو

اتظلمت ومستحيل أمثل مع غادة عبد الرازق .. تصريحات صادمة لـ مي عمر في حبر سري

القوات المسلحة تعلن عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء

صدمته سيارة. تفاصيل إصابة ابن بلوجر شهيره عمره 3 سنوات

هل خنقهن بالغاز؟.. تفاصيل مصرع صيدلانية وابنتيها على يد الزوج في الغربية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ