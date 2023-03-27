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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سيول وواشنطن.. تفاصيل تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

صدى البلد

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرين المدي إلى بحر اليابان اليوم الإثنين. وتم تنفيذ عملية الإطلاق تلك بمناسبة تدريبات هبوط برمائي بين سيول وواشنطن.

ووفقًا للجيش الكوري الجنوبي، كان وقت الإطلاق في حوالي الساعة 8:00 صباحًا، وكان الموقع بالقرب من طريق البحر الأصفر بالقرب من بيونج يانغ. وقد تسقط الصواريخ خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية "EEZ".

وقالت وكالة أنباء فرنسا، إن تلك الصواريخ لديها قدرة علي التحليق لمسافة قد تبلغ 370 كيلومترًا، لذلك وجهت اتهامات لسلوك كوريا  بأنه "استفزازي خطير"، ويدمر سلام واستقرار المجتمع الدولي وشبه الجزيرة الكورية.

أكدت وزارة الدفاع عن اليابان أيضًا الإطلاق. ونقلت وسائل الإعلام اليابانية عن مسؤولي وزارة الدفاع، قائلة، إن الصواريخ سقطت خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية بعد الطيران في "مسارات غير منتظمة".

كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيعزز مراقبة مزيد من الإطلاق والحفاظ على قدرته في "التغلب على الاستفزاز".

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