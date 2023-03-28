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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أي وقت.. كوريا الشمالية تستعد لحرب نووية كبرى

صدى البلد

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء عن قيامها بمحاكاة انفجار نووي في الهواء باستخدام صاروخين تكتيكيين بالستيين أرض أرض.

ووجه الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون بزيادة الترسانة النووية حتي تكون بيونج يانج جاهزة بشكل تام لاستخدامها في أي وقت.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرين المدي إلى بحر اليابان يوم الإثنين. وتم تنفيذ عملية الإطلاق تلك بمناسبة تدريبات هبوط برمائي بين سيول وواشنطن.

وقالت وكالة أنباء فرنسا، إن تلك الصواريخ لديها قدرة علي التحليق لمسافة قد تبلغ 370 كيلومترًا، لذلك وجهت اتهامات لسلوك كوريا  بأنه "استفزازي خطير"، ويدمر سلام واستقرار المجتمع الدولي وشبه الجزيرة الكورية.

كوريا الشمالية واشنطن المجتمع الدولي الرئيس الكوري كيم جونج أون شبه الجزيرة الكورية صاروخين باليستيين الترسانة النووية بحر اليابان الجزيرة الكورية الرئيس الكوري الشمالي سيول وواشنطن انفجار نووي بيونج يانج

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