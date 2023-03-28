عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل مشاركة الفنانة السعودية فاطمة البنوي في استضافة عرض العلا.. تحت النجوم

فاطمة النبوى
فاطمة النبوى

في أمسية فنية مبهرة تجمع بين الثقافتين واللغتين العربية والفرنسية، وبين الفن الكلاسيكي الأصيل والمعاصر، وتحت سماء محافظة العُلا الساحرة، شاركت الممثلة وصانعة الأفلام السعودية فاطمة البنوي في استضافة العرض الاستثنائي العلا: تحت النجوم Alula: sous les étoiles والذي ضم عدداً كبيراً من النجوم الفرنسيين العالميين والعرب، وعُرض الجمعة الماضية على قناة TV5 Monde الفرنسية.

وعن هذه الفعالية الساحرة، كتبت فاطمة البنوي على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "هذا المساء: جيمس، كارلا بروني، إنريكو ماسياس، هيلين سيجارا، شيمن بادي، كلوديو كيبو، جيلبرت مونتاني، يانس، فرح الديباني، بالإضافة إلى مطربين سعوديين: داليا مبارك، سلطان المرشد، زينة عماد… أنتم لا تحلمون؛ كل هؤلاء الفنانين حاضرين في عرض استثنائي: العلا تحت النجوم".

وشهدت الأمسية الفنية مزجاً بين الأوتار الشرقية والإيقاعات الغربية، تحت قيادة أمين قويدر قائد الأوركسترا الوطنية للمملكة العربية السعودية وستيفان جوبير قائد الأوركسترا الفرنسية. وأحيا المطربون الأمسية بثنائيات غنائية ممتعة؛ مثل دويتو شيمن بادي الفرنسية مع السعودي سلطان المرشد اللذان شاركاً معاً في إحدى أغنيات العالمية الشهيرة إيديث بياف.

 كما غنى يانس الفرنسي وداليا مبارك السعودية معاً الأغنية الفرنسية الكلاسيكية خذني بعيداً لـ شارل أزنافور.

وفي دويتو فريد من نوعه، شارك مغني الراب جيمز والسيدة الأولى السابقة لفرنسا كارلا بروني أغنية غداً، أغنية عن السعادة والحب والأمل وللمغنية المصرية الفرنسية الشهيرة داليدا، 

وغنت هيلين سيجارا والسعودي عايض يوسف أغنية سالمة يا سلامة. وبلحن مبهج وتوزيع جديد، شارك الدويتو إنريكو ماسياس وفرح الديباني أغنية El Poropompero. وغيرها من الأغاني الثنائية والفردية الأخرى التي زينت هذه الأمسية الاستثنائية تحت سماء العُلا الساحرة.

فاطمة البنوي صانعة أفلام سعودية، تنتمي إلى جيل من الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالسعودية، عبر الاشتباك مع واقعهم الاجتماعي التقليدي والتواصل مع الأسواق العالمية، وحالياً يمكن رصدها كأحد الوجوه اللامعة محلياً ودولياً، بأكثر الأعمال الدراما انتشاراً ونجاحاً عبر منصتي نتفليكس وشاهد، مع تواجدها بالعديد من الأفلام السعودية التي شاركت في المهرجانات السينمائية الدولية.

أحدث أعمال فاطمة البنوي فيلم الهامور الذي طُرح مؤخراً في دور العرض السينمائية السعودية والمصرية، وفيلم الإثارة سكة طويلة الذي يُعرض حالياً على منصة نتفليكس بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر 2021، وعرضه التجاري في دور العرض السينمائية بالسعودية. كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم سوى.

وكمخرجة انتهت البنوي من تصوير فيلم بسمة، أول فيلم روائي طويل لها، وتشارك فيه بالتمثيل أيضاً، كما شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 بفيلم بلوغ الذي افتتح مسابقة آفاق السينما العربية، ويضم خمسة أفلام قصيرة لخمس مخرجات سعوديات من بينهن البنوي. وكانت قد حظيت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم بركة يقابل بركة الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي، وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.

وفي الدراما التلفزيونية، شاركت فاطمة البنوي في مسلسل الإثارة والتشويق 60 دقيقة، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في مصر، ومسلسلي الدراما الاجتماعية بشر وأم القلايد، ومسلسل التشويق الشك الذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه وعُرض على منصة شاهد، وما وراء الطبيعة، أول عمل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية.

السعودية فاطمة البنوي للمملكة العربية السعودية مملكة العربية السعودية فاطمة البنوي الأفلام السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

لمنع عودته للدوري الإنجليزي.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

قبل مواجهة الأهلي.. إصابة نجم الهلال السوداني بقطع في الرباط الصليبي

هدوء ما قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم .. أمطار وتقلبات

موضوعات متعلقة

عائشة بن أحمد تتسبب فى حبرة الجمهور بـ"مذكرات زوج"

فضائح النجوم على مائدة برامج رمضان| حسن شاكوش يهدد بالانسحاب من "العرافة".. ورانيا يوسف تكشف زيجاتها الفاشلة

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

ترفض العمل مع سلاف فواخرجى.. من هى فرح بسيسو صاحبة شخصية السيدة نفيسة

تعليق غير متوقع من فريدة سيف النصر تجاه دورها في جعفر العمدة

في ذكراها.. قصة حياة سعاد أحمد المأساوية واكتئاب زوجها

في ذكرى رحيله الأولى.. قصة وفاة عهدي صادق المأساوية

نهى العمروسي: كنت بركب موتوسيكلات واتقال عليا صايعة

ترشيحاتنا

المبعوث الأممي للسودان: القوى المدنية اتفقت على معايير اختيار رئيس الوزراء

زراعة النواب تلزم المجتمعات العمرانية والمحليات بتخصيص متنزهات للكلاب

مصرع 240 جنديا.. روسيا تكشف مفاجأة بشأن الخسائر الأوكرانية بدونيستك

مخدرات اون لابن.. سقوط ديلرات التليجرام.. تفاصيل

باع للضحية 20 فدان في الهواء.. ضبط صاحب مصنع لنصبه على مواطن بسوهاج

مفاجأة.. عودة جنش إلي حراسة مرمي الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة طفل بالشلل الدماغي بسبب خطأ طبي في بريطانيا.. تفاصيل

أفكار فطور رمضان.. شوربة بطريقة غير تقليدية حارقة للدهون

رمضان ومكي يتنافسان علي الأعلى مشاهدة.. ويسرا والنبوي يتذيلان القائمة

حزين أو مكتئب.. طبيب أمريكي يكشف حيلة بسيطة تبدل حالك سريعا

فيديو

تراجع الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

درجات الحرارة تصل لـ 12 .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

غادة عبدالرازق: أتابع عملة نادرة ومعنديش مشكلة مع أحمد زاهر

لابس جاكيت حريمي.. تبادل السباب والاتهامات بين شذى وحسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ