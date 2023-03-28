عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم بالأزهر: التصدق من أسباب اليسر في الدنيا والأخرة

صدى البلد

قالت الإعلامية  نهال طايل في حلقة اليوم من برنامج “ إحنا لبعض ” المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، إن برنامجها هدفه الوصول إلى كل بيت مصري من أجل عمل الخير في  شهر رمضان المبارك

وتحدث الشيخ إبراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف، خلال حلقة البرنامج اليوم قائلا: "إن المؤمن كلما تعرض للإبتلائات كلما إرتفع قدره عند الله وذلك مثل الذهب كلما تعرض للنار كلما زاد نقاؤه من شوائب النفس والدنيا؛ مشيرا إلى أن الإنسان المبتلى مع الصبر  يتعرض لرضوان الله  والأهل والذرية .

وأضاف  الشيخ إبراهيم الدسوقي خلال برنامج إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد، أن  كل شخص لديه أزمة أو مشكلة عليه أن يسارع بالتصدق لكي يتيسر أمره في الدنيا والأخرة.

واستشهد بالأية الكريمة “ فأما من أعطى وأتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى ” ومن أجل ذلك يفضل التصدق في جانب سقيا الماء التي من دونها يعاني المحرومين من وجود المياه العذبة ببيوتهم من مشاكل صحية وجلدية بالإضافة إلى تعطل أعمالهم وحصولهم على المياه يكون بمشقة وتكلفة عالية.

علماء الأزهر الشريف مشكلة شهر رمضان الدنيا المياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

لمنع عودته للدوري الإنجليزي.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

قبل مواجهة الأهلي.. إصابة نجم الهلال السوداني بقطع في الرباط الصليبي

ترشيحاتنا

صفعات متتالية للدولار.. بيان عاجل من الهند بشأن التعامل بعملتها المحلية

مات مقهورا.. وفاة مهندس مصري بعدما سرقت زوجته أمواله

أسعار الذهب العالمية تصعد من جديد

التنكر و موكب التراويح..تعرف على عادات شهر رمضان في العصر العباسي

اقتران فلكي بين كوكب المشتري حامي المجموعة الشمسية وعطارد رسول الآلهة

بحضور 13 ألف جندي.. اشتباكات عنيفة بين محتجين والشرطة في فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 6 خطوات.. طريقة عمل الكباب العراقي

كرمشة الغسيل.. 6 نصائح لإزالة تجاعيد الملابس وخلطة سحرية بديلة للكي

بدون وصفات ولا أدوية .. حيل سهلة لتجنب الحموضة

أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب وسلوي عثمان من كواليس سوق الكانتو.. خاص

فيديو

نظارة النبوي| صورة من الكواليس تسببت في هجوم وصل للمحاكم.. القصة الكاملة لـ أزمة مسلسل رسالة الإمام

جنسيات مختلفة .. تفاصيل مؤلمة في حادث المعتمرين بالسعودية

تراجع الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

درجات الحرارة تصل لـ 12 .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ