عالم بالأزهر: التصدق من أسباب اليسر في الدنيا والأخرة

قالت الإعلامية نهال طايل في حلقة اليوم من برنامج “ إحنا لبعض ” المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، إن برنامجها هدفه الوصول إلى كل بيت مصري من أجل عمل الخير في شهر رمضان المبارك.

وتحدث الشيخ إبراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف، خلال حلقة البرنامج اليوم قائلا: "إن المؤمن كلما تعرض للإبتلائات كلما إرتفع قدره عند الله وذلك مثل الذهب كلما تعرض للنار كلما زاد نقاؤه من شوائب النفس والدنيا؛ مشيرا إلى أن الإنسان المبتلى مع الصبر يتعرض لرضوان الله والأهل والذرية .

وأضاف الشيخ إبراهيم الدسوقي خلال برنامج إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل شخص لديه أزمة أو مشكلة عليه أن يسارع بالتصدق لكي يتيسر أمره في الدنيا والأخرة.

واستشهد بالأية الكريمة “ فأما من أعطى وأتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى ” ومن أجل ذلك يفضل التصدق في جانب سقيا الماء التي من دونها يعاني المحرومين من وجود المياه العذبة ببيوتهم من مشاكل صحية وجلدية بالإضافة إلى تعطل أعمالهم وحصولهم على المياه يكون بمشقة وتكلفة عالية.