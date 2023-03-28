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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: أتوقع قدوم 121 رحلة سياحية لزيارة بحيرة النيزك خلال العام الحالي

صدى البلد

قال الدكتور محمود المحمدي، خبير الإرشاد السياحي، أنه من المنتظر قدوم أكثر من 121 رحلة سياحية قادمة من أكثر من 11 دولة أوروبية وهذه الفترة من العام تزداد قدوم الرحلات السياحية من الخارج وذلك لتنوع مجالات السياحة المختلفة بمصر ومنها السياحة البيئية.

وأضاف “المحمدي”، خلال مداخلة هاتفية على قناة المصرية في برنامج “صباحنا مصرى”، أن وزارة السياحة تقدم برامج متنوعة، ومنها إطلاق التأشيرة الإلكترونية والتي يتمتع بها السايح لمدة خمس سنوات بحوالي 700 دولار والتي تمكنه من زيارة مصر خلال هذه الفترة لمدة خمس سنوات.

وأوضح خبير الإرشاد السياحي، أن مصر تتنوع بمناطق متميزة عن العالم، ففي مدينة مرسى علم توجد  بحيرة النيزك ومحمية وادي الجمال والتي تعتبر ضمن أهم 10 شواطئ في العالم والتي تتمتع بالشعاب المرجانية النادرة، إضافة الى منطقة “ ابو دباب ”والتي تتميز بوجود" حيوان عروسة" البحر ويوجد لدينا اكثر من 30 حيوانا في هذه المنطقة، بالإضافة الى مجموعة كبيرة من السلاحف البحرية النادرة.

وتابع أن وزارة السياحة تعمل في أكثر من محور منها زيادة عدد المطارات وزيادة عدد الغرف السياحيه لتحسين مناخ الإستثمار.

مدينة مرسى علم الرحلات السياحية دولة أوروبية الغرف السياحية شواطئ

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