لوسي: ماندمتش على الفن والرقص.. ماعملتش حاجة غلط

قالت الفنانة لوسي، إنّها تحب الفن، حيث التحقت بمعهد الباليه منذ أن كانت في التاسعة من عمرها وبدأت الرقص في الأفراح في الحادية عشرة من عمرها، موضحةً: "لو كلنا قعدنا سمعنا كلام الناس مش هنعرف نشتغل، أنا مندمتش على الفن والرقص، معملتش حاجة غلط".

وأضافت لوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور": "لو عملت حاجة غلط هقول لربنا اغفر لي وسامحني، لكنا انا معملتش حاجة غلط، أنا عملت حاجة العالم كله بيحبها ويقدرها".

وتابعت، أنها اضطرت إلى الرقص في الأفراح عامها الحادي عشر بسبب ظروفها: "كنت بأكل أسرتي وأنا سعيدة إني عملت كده ومش حاسة إني مظلومة، هي ظروفي كانت كده، وأنا سمعتي حلوة والناس بتحبني وبحب الناس وبحب الشغل والرقص والتمثيل والفن والحاجات الحلوة".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

