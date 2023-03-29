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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود.. هند صبري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام |شاهد

هند صبري
هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت هند في الصورة بإطلالة متميزة كاجول ومعتمدة علي الميكاب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها.

وكانت قد كشفت الفنانة هند صبري، عن تعرضها لموقف تنمر من خبيرة تجميل بسبب أسنانها خلال أول عمل فني تشارك فيه.

 

وقالت هند صبري خلال لقائها في برنامج كلام نواعم، إنها تعرضت في أول فيلم شاركت فيه للتنمر، موضحة: في أول فيلم شاركت فيه عندما سمعت خبيرة التجميل بتتكلم مع مخرجة الفيلم وتقول إيه السنان دي هتطلع كده إزاي.

هند صبري

وتابعت هند صبري: عندما قالت هذه الجملة هي تحدثت أمامي لكنها ظنت أنني لم أسمعها، وبعد 10 سنوات من هذه الواقعة التقيت بها في فيلم آخر وكنت قد أصبحت مشهورة وأخبرتها أنني سمعتها.

وأضافت: شكرت خبيرة تجميل في نفس اللحظة لأنها جعلتني أنظر إلى المرآة وأفكر، فأنا لم اعتمد يوما على شكلي ولا أشعر إن الشكل هو ما يجعل ممثلة تنجح

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