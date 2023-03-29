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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لـ 41 مشروعا في قطاع التعليم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية وذلك في إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية وضمن جهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين في مختلف القطاعات، حيث يعد التعليم في مقدمة القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس محمد ياسين طه،مدير عام منطقة بني سويف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية،لاستعراض الموقف التنفيذي العام لمشروعات الخطة الاستثمارية " إنشاءات" والجاري تنفيذها ، وموقف بعض المشروعات سواء التي تم إسنادها أو طرحها ، وبعض المشروعات الخاصة بأعمال التطوير ورفع الكفاءة.

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وأوضح "ياسين" أنه تم تسليم 10 مشروعات بعدد فصول 144 فصلاً  بقيمة زادت عن 53 مليون و124 ألف جنيه، وذلك ابتداءَ من 1 يوليو 2022  وحتى مارس 2023، وشملت مدارس (الهرم  للتعليم الأساسي،الشيخ جرجس الابتدائية،الشيخ قاسم للتعليم الأساسي ، نعيم الابتدائية ، بني ماضي  الابتدائية،منية الجيد للتعليم الأساسي ،سدمنت  الجبل الإعدادية المشتركة، الشهيد  علاء عيد حسن الابتدائية ، قلها  الإعدادية، اهناسيا للتعليم الأساسي )

فيما يجرى العمل في 31 مشروعاً " مابين إنشاء جديد لعدد 3 مدارس، إحلال كلى لــ 2 مدرسة ، و9 مدارس إحلال جزئي ، و5 تعلية ، توسع لــ 12 مدارسة " بإجمالى عدد فصول يصل إلى 512 فصلاً في بقيمة تعاقدية تزيد عن 181 مليونا و363 ألف جنيه، وتشمل مدارس (الفشن الإعدادية بنين، دلهانس الابتدائية 1،الشهيد عصام الدين الثانوية بنات بالفشن،الفشن الجديدة الابتدائية المشتركة ،كاترينا للتعليم الأساسي،الواسطى الابتدائية بنات،أبو صير للتعليم الأساسي،الواسطى الابتدائية المشتركة،أفوة للتعليم الأساسي،النيل الرسمية لغات من الحضانة للثانوى،الشهيد محمود حسن الإعدادية بنين،قاي الابتدائية المجمعة 3،سدمنت الجبل الابتدائية المشتركة،قاي الابتدائية المشتركة،الإصلاح للتعليم الأساسي،الجلاء الابتدائية بنات،اهوه الجديدة الابتدائية المشتركة ،العلالمة للتعليم الأساسي،مدرسة نجلاء بطران الابتدائية ،أبشنا المجمعة الابتدائية (1) المشتركة، أبشنا الثانوية العامة، دشاشة الابتدائية الجديدة،عزبة الشافعي تعليم أساسي،عثمان بن عفان الابتدائية بسمسطا،سمسطا الابتدائية بنات،عبد الرحمن بن عوف الابتدائية ،الشهيد يحى جلال الابتدائية المشتركة،سمسطا الابتدائية،السيدة خديجة الثانوية بنات،محمد فريد الابتدائية بنين،صلاح سالم الابتدائية المشتركة).

وتم إسناد 10 مشروعات  بعدد 186 فصلاً  بتكلفة  تقديرية  93 مليون جنيه، منها (6 مدارس توسعات + 3 مدارس إحلال جزئي + مدرسة إحلال جزئي وتعلية ) وتشمل مدارس ( الشهيد طلعت عبد الستار الابتدائية بالحومة ،أبو صير الملق (البوصيري) الابتدائية ،كفر أبجيج للتعليم الأساسي ،أبويط الجديدة تعليم الأساسي ،سنور العرب للتعليم الأساسي، بياض العرب الإعدادية الثانوية ،بياض العرب الابتدائية بنين ،باروط المجمعة الابتدائية رقم 1،القادسية الابتدائية بنات ،الشهيد علاء حمزة على امام للتعليم الأساسي ).

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