الفريق التراس يؤدى اليمين الدستورية أمام الشيوخ مطلع أبريل المقبل

يؤدى الفريق عبد المنعم إبراهيم التراس، اليمين الدستوري أمام مجلس الشيوخ فى الجلسات البرلمانية القادمة والمقرر عقدها يوم ٩ أبريل القادم ،خلفا للنائب الراحل مصطفى كامل محمد السيد "معين ".

ويأتي ذلك عقب القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتعيين الفريق عبد المنعم إبراهيم التراس، عضوا بمجلس الشيوخ، خلفا للنائب الراحل مصطفى كامل محمد السيد،وذلك وفقا للقانون المنظم لمجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

و يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020،إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

وتبدأ عضوية الفريق عبدالمنعم التراس بمجلس الشيوخ من دور الانعقاد الحالي وتستمر لدورتين متتاليتين وهى الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأول للمجلس.

و كان الراحل اللواء مصطفى كامل، توفي خلال الأسابيع الماضية إثر حادث داخل مقر البرلمان.

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قد أخطر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بوفاة النائب مصطفى كامل عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية.