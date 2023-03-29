مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7.. القبض على محمد عبد الرحمن

كشفت الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch it، عن شجار دار بين دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) وزوجته دفعه لضربها بقوة، لتغضب عليه وتلقي بطبق في الحائط وتُصاب يدها، وتخبر الشرطة أن زوجها دكتور سهام وصديقه (مصطفى خاطر) هما السبب، لتلقي الشرطة القبض على كليهما.

وفي السجن، حاول العديد من المجرمين التعرّض لدكتور سهام، ولكن دافع عنه يوسف، وعندما خرجا، قررا الذهاب مرة أخرى إلى المرأة كبيرة السن حتى يُخبئها دكتور سهام في شقته بالمريوطية، بسبب تخطيط أحد المجرمين لقتلها.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار