جدل وإثارة بمنطقة شعبية .. أبطال مسلسل بابا المجال يوضحون |فيديو

نقلا عن فضائية العربية، فمنذ طرح برومو مسلسل بابا المجال للفنان مصطفى شعبان قبل رمضان فهناك حالة من الفضول وجدل كبير والآن وبعد أيام من عرض العمل يبدو أن الجمهور أهدأ.

وتابع التقرير أن، ربما اعجابهم بالقصة التي تدور في منطقة شعبية يمر فيها البطل بمواقف ولا يزال حيث يعمل في مجال التجارة ويواجه خصم شديد جدا وهو باسم سمرة.

مسلسل بابا المجال يضم كوكبة من النجوم

وقال الفنان مصطفى شعبان أنه يرى أن مسلسل بابا المجال شيق جدا لأنه قصة شعبية تمس كل شخص ماشي في الشارع وبتلمس كل واحد في منطقة شعبية أو غير منطقة شعبية في مصر أو حتى في العالم العربي والمسلسل يهم اغلبية الناس مضيفا أنه يعمل في المسلسل مع كم كبير من النجوم وانه يتشرف بالعمل معهم واضافة له في مسيرته وللعمل.