مفاجأة .. فرج عامر يكشف خطة انتقال لاعب ريال مدريد للهلال السعودي

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "الدوري السعودي يخطط لخطف نجوم العالم في كرة القدم ، مدافع ريال مدريد راموس في الطريق الي الهلال، واعتقد أن ميسي الموسم القادم سيتواجد في الدوري السعودي في صفوف الهلال بمقابل اسطوري".

من جانب آخر، أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، بالمستوى الفني لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”: الدوري السعودي تنافسي للغاية، إنه ليس الدوري الإنجليزي الممتاز، لن أكذب، لكنه دوري جعلني متفاجئًا بشكل إيجابي".

أضاف:" في 5 أو 6 أو 7 سنوات، سيكون الدوري السعودي الرابع أو الخامس في العالم من حيث الأفضل، إذا استمروا في تطبيق نفس الخطة".