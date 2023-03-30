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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي سيفوز بثلاثية على الهلال.. وهذه رسالتي للجماهير

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يتعامل بمبدأ أنه نادٍ كبير دائمًا، ولذلك أحسن استقبال فريق الهلال السوداني .

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يحترم جميع منافسيه ويقدر طموحات الهلال ورغبته أيضا في الصعود، ولكنه في نفس الوقت يستعد بكل قوة من أجل الصعود".

وأضاف: "الأهلي قادر على الفوز بثلاثية نظيفة وفقا للمعطيات الفنية، وعندما خسر الفريق في السودان لم يقدم الأداء المعهود وكان هناك هبوط في المستوى الفني، ولكن المواجهة القادمة سيكون هناك حالة تركيز شديدة".

وأكمل: "الأهلي لو فاز على الهلال سيصل لأبعد نقطة في النسخة الحالية من دوري الأبطال".

وزاد: "رسالتي لجماهير الأهلي أن عليكم التشجيع بمنتهى القوة والحماس دون تجاوز".

وأتم: "الكابتن محمود الخطيب يحظى بحب جارف من جماهير نادي الأهلي كونه أسطورة كروية ورئيس أكبر نادٍ موجود في القلعة الحمراء، وحالته الصحية تحسنت".

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