شكري يلتقي بسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

التقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسئولي ملف الشرق الأوسط بجهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الأوروبي، خلال زيارتهم للقاهرة.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على صحفته بـ "تويتر": “وزير الخارجية يلتقى مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومسئولي ملف الشرق الأوسط بجهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الأوروبي”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري استعرض رؤية مصر تجاه القضايا الهامة والتطورات المتلاحقة في المنطقة.