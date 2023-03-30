كنت هموت.. أول تعليق من نسرين أمين عقب اكتشافها مقلب رامز جلال|فيديو

علقت الفنانة نسرين أمين، على اكتشافها مقلب رامز جلال، خلال تواجدها ضيفة اليوم في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وقالت نسرين أمين، عقب انتهاء حلقة البرنامج اليوم، إنها كانت تخاف بشكل كبير، ولم تكن تعلم أنه "مقلب"، مضيفة: "أنا كنت هموت بجد، وتعبت واتبهدلت جدا، وكنت خايفة جدا سواء من الغسالة، أو من الثور اللي هاجمنا في المطعم".



وأتمت نسرين أمين تصريحاتها قائلة: "انتظروني في شهر رمضان الجاي مع رامز نيفر إند، مع رامز جلال".



وحلت الفنانة نسرين أمين، اليوم الخميس ضيفة على برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من تقديم الفنان رامز جلال، ووقع حظها اليوم في مقلب "الغسالة" إذ أن برنامج رامز جلال الجديد به مقلبين مقلب "الغسالة"، ومقلب "المطعم الطائر".



ويبدأ مقلب رامز جلال في "الغسالة" عبارة عن افتتاح الضيف لمطعم في المملكة العربية السعودية، ومن ثم يهاجمه أحد الثيران خلال تواجده داخل المطعم، الأمر الذي يدفع النجم للاحتجاز داخل "الغسالة".