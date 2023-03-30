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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريام فارس تثير الجدل بصور جديدة

ميريام فارس
ميريام فارس

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومحبيها، بأحدث إطلالة من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت الفنانة ميريام فارس بإطلالة جريئة، واعتمدت على مكياج جذاب مع تسريحة الشعر الكبرلي، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها.


كما اختارت ميريام فارس، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي التي تكشف عن جمالها وأناقتها. 

 

اخر أعمال الفنانة ميريام فارس 


يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية "قضيها انبساط "التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "وهي من كلمات مصطفى حسن، ومن ألحان أحمد مصطفى. 


وحقق كليب أغنية "قضيها انبساط" النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع "يوتيوب".

 

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اطلاله جريئه الفنانة اللبنانية الفنانة اللبنانية ميريام فارس مكياج جذاب اعمال ميريام فارس

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