ميريام فارس تثير الجدل بصور جديدة

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومحبيها، بأحدث إطلالة من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت الفنانة ميريام فارس بإطلالة جريئة، واعتمدت على مكياج جذاب مع تسريحة الشعر الكبرلي، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها.



كما اختارت ميريام فارس، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي التي تكشف عن جمالها وأناقتها.

اخر أعمال الفنانة ميريام فارس



يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية "قضيها انبساط "التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "وهي من كلمات مصطفى حسن، ومن ألحان أحمد مصطفى.



وحقق كليب أغنية "قضيها انبساط" النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع "يوتيوب".