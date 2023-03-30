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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رياضية.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها فى الجيم| شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

تألقت النجمة السورية نسرين طافش، بإطلالة رياضية في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت نسرين طافش اثناء أدائها التمارين الرياضية فى الجيم، وتفاعل معها جمهورها حول رشاقتها كما حرص على تشجيعها.

وتشارك نسرين طافش، بفيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.


من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٣٣٠_٠٤٠٩٤٩
IMG_٢٠٢٣٠٣٣٠_٠٤٠٩٣٤
IMG_٢٠٢٣٠٣٣٠_٠٤٠٩٣٤
IMG_٢٠٢٣٠٣٣٠_٠٤٠٩١٩
IMG_٢٠٢٣٠٣٣٠_٠٤٠٩١٩
IMG_٢٠٢٣٠٣٣٠_٠٤٠٩١١
IMG_٢٠٢٣٠٣٣٠_٠٤٠٩١١
IMG_٢٠٢٣٠٣٣٠_٠٤٠٨٥٩
IMG_٢٠٢٣٠٣٣٠_٠٤٠٨٥٩
نسرين طافش التمارين الرياضية النجمة السورية نسرين طافش تستعرض رشاقتها فيلم في القلب النجمة السورية

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