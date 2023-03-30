بإطلالة رياضية.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها فى الجيم| شاهد

تألقت النجمة السورية نسرين طافش، بإطلالة رياضية في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت نسرين طافش اثناء أدائها التمارين الرياضية فى الجيم، وتفاعل معها جمهورها حول رشاقتها كما حرص على تشجيعها.

وتشارك نسرين طافش، بفيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.



من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.