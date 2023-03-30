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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد المقصود: هدفنا الفوز على المريخ في أبطال أفريقيا لاستعادة الثقة

الزمالك..شعار
الزمالك..شعار

أكد أحمد عبد المقصود المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفريق هدفه الفوز في مباراة المريخ السوداني المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:" نسعى للفوز رغم الوضع الحالي الصعب للفريق، والزمالك لديه أهداف كثيرة أهمها استعادة اللاعبين لثقتهم في أنفسهم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف عبد المقصود: "المكسب في لقاء الغد مهم للجهاز الفني المنتظر تعيينه خلال الأيام المقبلة، وشدد على أن الظروف عاندت الفريق وأوضح أنه حرص على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في لقاء البنك الأهلي الأخير في كأس الرابطة".

وقال المدير الفني: "هناك مشاكل خارجية وداخلية أثرت على الفريق، ومرحلة دوري أبطال أفريقيا كانت مليئة بالأحداث في وقت قصير مما أثر على نتائج الفريق".

وأضاف: "عودة شيكابالا مهمة للفريق وكان من الممكن تواجده في لقاء البنك الأهلي ولكن الجهاز الفني قام بتجهيزه للقاء المريخ السوداني".

وتابع: "فريق المريخ محترم ولديه جهاز فني مميز وصادفه سوء حظ في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأوضح أحمد عبد المقصود: "عدم تجميع الزمالك لنقاط في مباراتي الجولتين الأولى والثانية أثر بالسلب على الفريق في الشكل العام".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا: "نعتذر للجماهير ونطالبهم بالدعم في الفترة المقبلة، وعدم نسيان الموسم الماضي والملحمة التي حققها الفريق بالفوز بالدوري والكأس والاحتفالات،  وأتمنى أن يكون الفوز في لقاء الغد نقطة بداية جديدة سواء للاعبين أو للجهاز الفني الجديد".

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